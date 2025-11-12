טוכל: קיין, בלינגהאם ופודן לא יכולים לשחק יחד

מאמן נבחרת אנגליה, תומאס טוכל, יצר כותרות בריאיון באנגליה כשטען כי במבנה הטקטי שלו שלושת כוכבי הנבחרת, הארי קיין, ג’וד בלינגהאם ופיל פודן, לא יכולים לשחק יחד. המנג’ר הגרמני הסביר כי הוא לא מתכוון לשנות את המערך או את סגנון המשחק שלו בשביל להכניס “שמות גדולים” להרכב.

"ברגע זה, אם אנחנו שומרים על המבנה הם לא יכולים לשחק יחד", אמר טוכל, "הם יכולים, אבל לא במסגרת המערכת שפיתחנו, ולא מבחינת האיזון שנוצר. יש לנו שחקני אגף שהם הכי טובים בעמדות שלהם, ולכן אנחנו משחקים עם מספר 6, 8, 10 וחלוץ אחד. אם אכניס את כולם, זה יפגע במבנה".

עומס של כישרון בעמדה אחת

מאז כניסתו של הגרמני לתפקיד, אנגליה עוברת שינוי טקטי ברור: פחות ניסויים והרפתקאות, יותר סדר והקפדה על איזון במשחק. טוכל, נודע כמאמן פרפקציוניסט, שמתעקש להעמיד קבוצה כמו שהוא מאמין, גם אם המשמעות היא להשאיר שחקנים מהשורה הראשונה על הספסל או מחוץ לסגל.

פיל פודן וג'וד בלינגהאם (IMAGO)

לדבריו, עמדת הקשר ההתקפי (ה-10 הקלאסי) היא אחת הצפופות בסגל: "יש חפיפה עצומה בעמדה הזו. פיל (פודן) יכול לשחק שם, ג’וד (בלינגהאם) גם, מורגן רוג’רס שיחק שם לאחרונה, יש גם את קול פאלמר ומורגן גיבס-ווייט. לא נוכל לקחת את כולם, במיוחד אם נרצה לשמור על שחקני אגף טבעיים ועל איזון במרכז השדה".

לא רק שמות, גם מבנה

המאמן, שזכה עם צ’לסי בליגת האלופות, הוסיף כי הוא לא מאמין בבחירת שחקנים לפי שמות או סטטוס, אלא לפי התאמה לתפקידים ולמערכת שהוא בונה לקראת מונדיאל 2026: "אני לא מתכנן לקחת חמישה שחקני מספר 10 לטורניר. אנחנו חייבים מבנה ברור, עם תפקידים מדויקים. אם נשנה הכול רק כדי לדחוף את כל הכישרונות למגרש, נאבד את מה שבנינו".

הדברים של טוכל מעוררים דיון נרחב באנגליה, במיוחד לאור העובדה שהנבחרת שופעת כישרון התקפי, אולי הטוב יותר בעשורים האחרונים. חלק מהפרשנים רואים בגישה של המאמן הלאומי קור רוח ומקצוענות גרמנית טיפוסית, בעוד אחרים טוענים שהוא עלול להחמיץ את הפוטנציאל האדיר של דור הזהב הנוכחי של אנגליה.

שחקני נבחרת אנגליה חוגגים (IMAGO)

מבט קדימה: סרביה ואלבניה בדרך

אנגליה כבר הבטיחה את מקומה במונדיאל, אך השבוע תתמודד מול סרביה ואלבניה במשחקי ההכנה, הזדמנות עבור טוכל לבחון שילובים חדשים ולבחון מי מהכוכבים שלו מסתגל למבנה שהוא דורש. בינתיים, ההצהרה החד־משמעית של טוכל מעבירה מסר ברור לשחקנים: אף אחד לא חסין, גם לא בלינגהאם, פודן או הקפטן הארי קיין.