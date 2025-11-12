טוני קרוס: גולר יכול לסמן עידן בריאל מדריד

במהלך אירוע ספורט בגרמניה, טוני קרוס, אקס ריאל מדריד, העניק ראיון נרחב, בו הוא שיבח את ארדה גולר. הקשר האגדי מגרמניה גם שיתף על חייו לאחר פרישתו, כאחד השחקנים המעוטרים ביותר שלבשו את המדים של ריאל מדריד.

בנוגע לארדה גולר, טוני קרוס ציין שהוא שמח לראות את הטורקי הצעיר מקבל יותר דקות משחק בריאל מדריד. “אני שמח שהוא מקבל משמעותית יותר דקות השנה, כי הוא הרוויח את זה בזכות יכולות הכדורגל שלו והוא שחקן שאפשר לסמוך עליו בעתיד”, אמר.

כשנשאל אם יוכל להיות יורשו בסנטיאגו ברנבאו, הוסיף זוכה גביע העולם ב-2014: “הוא סוג שחקן שונה ממני, העמדה הטובה ביותר שלו היא בבירור יותר התקפית משלי, אז הוא בכלל לא היורש שלי. אבל אני באופן כללי שמח בשבילו כי הוא בחור טוב, עדיין יכולתי לשחק איתו”.

טוני קרוס וארדה גולר חלקו את אותו הספסל (IMAGO)

“יש לו מגע ממש טוב, שהוא כבר ניצל ביעילות רבה עבור ריאל מדריד העונה. לכן אני מקווה שהוא ימשיך לקבל דקות משחק עקביות, כי זו הדרך היחידה שהוא יוכל להשתפר. ואני בטוח שהוא יוכל להטביע את חותמו ואף לסמן עידן במדריד”.

בנוגע לחייו לאחר הפרישה, אמר קרוס: “רק בגלל שאתם שומעים ממני פחות, זה לא אומר שאני לא עושה דברים. הרבה דברים קורים, אני עובד מדי יום באקדמיה שלי במדריד, שם אני מאמן באופן אישי שתי קבוצות. בנוסף, הקרן שלי חגגה את יום השנה העשירי שלה באירוע גדול בדיסלדורף, אותו הצלחתי לשלב בצורה מושלמת עם ליגת האייקון”.