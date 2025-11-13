דיווח: הארי קיין הפך למטרה המרכזית של בארסה

בתקשורת באנגליה ובספרד מדווחים כי הארי קיין, חלוצה האנגלי של באיירן מינכן, הפך למועמד המוביל של ברצלונה להחליף את רוברט לבנדובסקי. לפי דיווחים ב’גרדיאן’ וב’ספורט’, המועדון הקטלוני סימן את הקפטן של נבחרת אנגליה כיעד העיקרי לפרויקט הבא של האנזי פליק, כשברקע האפשרות שחלוץ באיירן מינכן יעזוב כבר בקיץ הקרוב.

לפי הפרסומים, לקיין קיים סעיף שחרור בחוזהו עם באיירן מינכן שמאפשר לו לעזוב בקיץ 2026 תמורת 60 עד 65 מיליון אירו, סכום שברצלונה רואה כבר השגה מבחינה כלכלית. החלוץ, שיחגוג 33 ביולי, נמצא בכושר שיא עם 26 שערים ו־4 בישולים ב־22 משחקים העונה, ובסך הכל כבש 108 שערים ב־113 הופעות מאז הגיע למינכן בקיץ 2023 תמורת 100 מיליון אירו.

בברצלונה רואים בקיין יורש טבעי ללבנדובסקי, שצפוי לסיים את חוזהו בקיץ 2026 בגיל 37. באנגליה טוענים כי ז’ואן לאפורטה כבר מתכנן את קיץ הרכש הבא ומעוניין להבטיח לחלוץ הפולני מחליף ראוי. קיין, שמיוצג על ידי אחיו צ’רלי, בוחן את עתידו וידוע כי קיבל גם הצעה עתק ממועדון בערב הסעודית, אך ביקש זמן להחליט, ייתכן כדי לבחון את ההתעניינות מצד מועדונים אירופיים בכירים ובראשם ברצלונה.

הארי קיין (IMAGO)

במועדון הקטלוני מאמינים כי קיין היה שמח לחוות את הליגה הספרדית ולשחק בברצלונה, במיוחד לאור הסגנון ההתקפי של פליק שמתאים לכישרונותיו. עבור ברצלונה מדובר בעסקה המזכירה את זו של לבנדובסקי עצמו, כשהפולני הגיע בגיל מבוגר יחסית והפך להצלחה מיידית. קיין, מצידו, אינו צפוי לשוב לטוטנהאם, חרף החלומות של האוהדים בלונדון, ומעדיף לנסות את מזלו בליגה אחרת במאבק על תארים גדולים באירופה.