עידן חדש: השיפוץ ששינה את הסנטיאגו ברנבאו

מאז תחילת השיפוצים של הסנטיאגו ברנבאו ב-2019, שהושלמו כמעט במלואם בעונת 2024/25, הפך האצטדיון ממגרש רגיל למרכז עסקים, שפעיל 365 ימים בשנה. בעונה החולפת ייצרו הפעילויות החדשות: הסיור באצטדיון, אירועים עסקיים ומתחמי ההסעדה, כ-79 מיליון אירו, ללא קשר למשחקי הקבוצה. בסך הכול הגיעו הכנסות המועדון ל-1.073 מיליארד אירו, שיא עולמי לקבוצת כדורגל.

ההשקעה התבררה כהצלחה אסטרטגית

לאחר הפסדים של כ-300 מיליון אירו בתקופת הקורונה, בה נסגר האצטדיון והקבוצה שיחקה במתחם ולדבבאס, האיצה ריאל את העבודות והצליחה לשמור על רווח תפעולי זעום אך חיובי גם בעונות 2019/20 ו-2020/21. עם שובו של הקהל ב-2021/22 החלו ההכנסות לטפס, וב-2022/23 כבר עבר המועדון את רמות ההכנסה שלפני המגפה.

כעת, עם פתיחתו המלאה של האצטדיון המחודש, צפוי המועדון של פלורנטינו פרס להציג באסיפה הכללית הקרובה תקציב שיא של 1.248 מיליארד אירו לעונת 2025/26, עלייה של כ-65% לעומת 2018/19. ההכנסות הישירות מהאצטדיון, שכוללות דמי חבר, סיורים, אירועים והסעדה, צפויות להגיע ל-402 מיליון אירו, זינוק של 130% לעומת התקופה שלפני השיפוץ.

פלורנטינו פרס וקיליאן אמבפה (האתר הרשמי של ריאל מדריד)

המטרה של פלורנטינו פרס

החזון של נשיא המועדון, להפוך את הברנבאו במדריד ל"מרכז חוויה עולמי, לא רק אצטדיון כדורגל", מתממש. "אנחנו רוצים שזה יהיה האצטדיון הטוב בעולם, עם הנוחות המרבית האפשרית, ואייקון של אדריכלות חדשנית. מקום מיוחד, ייחודי ומרהיב", אמר ב-2014. בשנים הקרובות יארח המתחם מופעים בינלאומיים, אירועי ענק ואף משחק NFL ראשון אי פעם בספרד.

במקביל להשקה העסקית, האצטדיון עובר גם מיתוג מחדש עם לוגו חדש, סמל מתכתי גלילי שמדמה את החזית המחודשת, שמופיע ללא שמו של הנשיא ההיסטורי סנטיאגו ברנבאו. המהלך מסמן את המעבר מהמושג "אצטדיון" למותג עצמאי, שמייצג את ליבת הצמיחה הכלכלית של המועדון.