נועה קירל ודניאל פרץ ערכו את החתונה הגדולה

דניאל פרץ ונועה קירל, החתונה, החלק השני. שוער נבחרת ישראל והמבורג הגרמנית, אליה הוא מושאל מבאיירן מינכן, נישא לבת זוגו, הזמרת והשחקנית המפורסמת, באירוע שנערך אמש (שלישי) ב’בית על הים’ ביפו.

כעת, לאחר החתונה המצומצמת שנחגגה אתמול עם 200 מוזמנים בלבד והייתה סגורה לתקשורת, נערכת המסיבה הגדולה של הזוג במלון הילטון, שגם פתוחה לסיקור. לאירוע הערב הגיעו כאלף מוזמנים, בינhהם גם לא מעט נציגים מעולם הבידור והכדורגל. אחרי שאתמול עידן רייכל הכניס אותם לחופה, הערב שלומי שבת היה זה שהכניס אותם לטקס.

מעולם הספורט היו בכירי ענף הכדורגל ושחקנים רבים. מסוכן העל, פיני זהבי, דרך אברהם גרנט, ערן זהבי ואשתו שי, בלם העבר וסוכן השחקנים כיום, טל בן חיים, ליאור רפאלוב ואשתו גל, טל בן חיים החלוץ, רמי גרשון ונטע אלחמיסטר, יוסי בניון, יונתן כהן, דן גלזר, עופרי ארד, איתן טיבי, מתן חוזז, מתן בלטקסה, שרן ייני, איתמר נוי, אושר דוידה, רועי משפתי, יואב גראפי, דולב חזיזה, סאן מנחם, יוסי אבוקסיס, ניר קלינגר, עמוס לוזון, איציק זוהר ועוד רבים וטובים.

ריקוד הסלואו של נועה קירל ודניאל פרץ

מעולם הבידור הגיעו גם מאות מוזמנים. נטע ברזילי, עדן בן זקן, עדן גולן, לי בירן ואליאנה תדהר, עדי חבשוש, הראל סקעת, אוראל צברי, אירית רחמים, עומר נודלמן, אן זיוי, אלין כהן ועוד.

