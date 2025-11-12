יום רביעי, 12.11.2025 שעה 23:13
כדורגל ישראלי

נועה קירל ודניאל פרץ ערכו את החתונה הגדולה

אחרי המסיבה המצומצמת אתמול, כ-1,000 מוזמנים הגיעו לאירוע הגדול של שוער נבחרת ישראל והזמרת והשחקנית המפורסמת הערב. שלומי שבת הכניס אותם לטקס

|
דניאל פרץ ונועה קירל (ערן בארי)
דניאל פרץ ונועה קירל (ערן בארי)

דניאל פרץ ונועה קירל, החתונה, החלק השני. שוער נבחרת ישראל והמבורג הגרמנית, אליה הוא מושאל מבאיירן מינכן, נישא לבת זוגו, הזמרת והשחקנית המפורסמת, באירוע שנערך אמש (שלישי) ב’בית על הים’ ביפו.

כעת, לאחר החתונה המצומצמת שנחגגה אתמול עם 200 מוזמנים בלבד והייתה סגורה לתקשורת, נערכת המסיבה הגדולה של הזוג במלון הילטון, שגם פתוחה לסיקור. לאירוע הערב הגיעו כאלף מוזמנים, בינhהם גם לא מעט נציגים מעולם הבידור והכדורגל. אחרי שאתמול עידן רייכל הכניס אותם לחופה, הערב שלומי שבת היה זה שהכניס אותם לטקס.

מעולם הספורט היו בכירי ענף הכדורגל ושחקנים רבים. מסוכן העל, פיני זהבי, דרך אברהם גרנט, ערן זהבי ואשתו שי, בלם העבר וסוכן השחקנים כיום, טל בן חיים, ליאור רפאלוב ואשתו גל, טל בן חיים החלוץ, רמי גרשון ונטע אלחמיסטר, יוסי בניון, יונתן כהן, דן גלזר, עופרי ארד, איתן טיבי, מתן חוזז, מתן בלטקסה, שרן ייני, איתמר נוי, אושר דוידה, רועי משפתי, יואב גראפי, דולב חזיזה, סאן מנחם, יוסי אבוקסיס, ניר קלינגר, עמוס לוזון, איציק זוהר ועוד רבים וטובים.

ריקוד הסלואו של נועה קירל ודניאל פרץ

מעולם הבידור הגיעו גם מאות מוזמנים. נטע ברזילי, עדן בן זקן, עדן גולן, לי בירן ואליאנה תדהר, עדי חבשוש, הראל סקעת, אוראל צברי, אירית רחמים, עומר נודלמן, אן זיוי, אלין כהן ועוד.

ערן ושי זהבי (מיכה בננו)ערן ושי זהבי (מיכה בננו)
דור ואלמוג מיכה (מיכה בננו)דור ואלמוג מיכה (מיכה בננו)
יוסי ושמרית אבוקסיס (מיכה בננו)יוסי ושמרית אבוקסיס (מיכה בננו)
אברהם גרנט וגיא צרפתי (מיכה בננו)אברהם גרנט וגיא צרפתי (מיכה בננו)
שרן ייני (מיכה בננו)שרן ייני (מיכה בננו)
עדן שמיר וגפן פרימו (מיכה בננו)עדן שמיר וגפן פרימו (מיכה בננו)
עופרי ושני ארד (מיכה בננו)עופרי ושני ארד (מיכה בננו)
יואב זיו (מיכה בננו)יואב זיו (מיכה בננו)
איתן ושיר טיבי (מיכה בננו)איתן ושיר טיבי (מיכה בננו)
דולב חזיזה (מיכה בננו)דולב חזיזה (מיכה בננו)
יוסי בניון (מיכה בננו)יוסי בניון (מיכה בננו)
אופיר דוידזאדה וארוסתו גל (מיכה בננו)אופיר דוידזאדה וארוסתו גל (מיכה בננו)
דן ונוי גלזר (מיכה בננו)דן ונוי גלזר (מיכה בננו)
מאור ומירן בוזגלו (מיכה בננו)מאור ומירן בוזגלו (מיכה בננו)
רועי וקורל משפתי ורמי גרשון (מיכה בננו)רועי וקורל משפתי ורמי גרשון (מיכה בננו)
ניר ובר ביטון (מיכה בננו)ניר ובר ביטון (מיכה בננו)
מתן חוזז (מיכה בננו)מתן חוזז (מיכה בננו)
פיני זהבי (מיכה בננו)פיני זהבי (מיכה בננו)
גדי ברומר (מיכה בננו)גדי ברומר (מיכה בננו)
נאור גלילי (מיכה בננו)נאור גלילי (מיכה בננו)
איתן עזריה (מיכה בננו)איתן עזריה (מיכה בננו)
אוראל צברי (מיכה בננו)אוראל צברי (מיכה בננו)
חן אמסלם (מיכה בננו)חן אמסלם (מיכה בננו)
רוברטו בן שושן (מיכה בננו)רוברטו בן שושן (מיכה בננו)
אור זוארץ (מיכה בננו)אור זוארץ (מיכה בננו)
אירית רחמים (מיכה בננו)אירית רחמים (מיכה בננו)
ריף נאמן (מיכה בננו)ריף נאמן (מיכה בננו)
קווין רובין (מיכה בננו)קווין רובין (מיכה בננו)
עדן גולן (מיכה בננו)עדן גולן (מיכה בננו)
אגם רודברג (מיכה בננו)אגם רודברג (מיכה בננו)
אביבית בר זוהר (מיכה בננו)אביבית בר זוהר (מיכה בננו)
אליעד נחום (מיכה בננו)אליעד נחום (מיכה בננו)
אלין כהן (מיכה בננו)אלין כהן (מיכה בננו)
