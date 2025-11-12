יום רביעי, 12.11.2025 שעה 15:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"אופמקאנו במועדון נהדר, אבל יש טובים יותר"

אמבפה שלח מסר לחברו לנבחרת שמחוזר ע"י ריאל מדריד ושיתף על תחושותיו כקפטן צרפת: "מקווה שקיליאן של 2025 יהיה גרוע מזה של השנה". וגם: צ'רקי

|
קיליאן אמבפה, קפטן נבחרת צרפת (IMAGO)
קיליאן אמבפה, קפטן נבחרת צרפת (IMAGO)

בעוד ששחקני הכדורגל ברחבי העולם יצאו לפגרת הנבחרות, קיליאן אמבפה השתתף היום (רביעי) במסיבת העיתונאים של נבחרת צרפת, לקראת המפגש החשוב מול אוקראינה במוקדמות המונדיאל, שיתקיים מחר בפארק דה פראנס. החלוץ דיבר בתור הקפטן של נבחרת הטריקולור, שרוצה להבטיח את מקומה באליפות העולם. כעת, חלוצה של ריאל מדריד נמצא במרחק שני שערים בלבד מ-400 שערים בקריירה.

מספר 10, דיבר על כושרה הנוכחי של נבחרתו ועל כושרו האישי, אך מעל הכל, הדגיש את חשיבות המשחק, הוא נשאל גם על עתידו של דאיו אופמקאנו, כשהוא שוקל את האפשרויות שלו בין חידוש חוזהו עם באיירן מינכן לבין יציאה להרפתקה חדשה עם ריאל מדריד, שעוקבת מקרוב אחרי מצבו.

קיליאן אמבפה מפתח ציפיות כשהוא דיבר על השדרוג שלו כאדם וכשחקן: “אתה תמיד צריך להתפתח, כאדם וכשחקן. אני תמיד מנסה להשתפר. אני מקווה שקיליאן של 2025 יהיה גרוע יותר מזה של 2026”.

קיליאן אמבפה, יעזור למשוך את אופמקאנו לריאל מדריד? (IMAGO)קיליאן אמבפה, יעזור למשוך את אופמקאנו לריאל מדריד? (IMAGO)

הקפטן הצרפתי שיבח את חברו לנבחרת ושחקן מנצ’סטר סיטי, ריאן צ’רקי: “הוא כישרון מיוחד. אני חושב שיש לו מתנה, שהוא מנצל אותה בצורה הטובה ביותר. זהו כישרון מולד ומרהיב. הוא השתלב מצוין בנבחרת ובמנצ’סטר סיטי, וזה לא קל. אני מקווה שהוא ימשיך ככה, הוא התחיל טוב איתנו. אני מקווה שהוא יהיה טוב כמו במנצ’סטר סיטי”.

חלוץ ריאל מדריד העביר מסר לחברו לנבחרת, אופמקאנו, בלמה של באיירן מינכן, שכאמור מחוזר על ידי הבלאנקוס: “הוא מצליח מאוד ומלא ביטחון עצמי. אופמקאנו נמצא בוויכוח על מי הבלם הטוב בעולם. מבחינתי, הוא אחד משחקני ההגנה הדומיננטיים ומסוגל לעמוד בקצב של החלוצים, לנצח במאבקים, הוא נכס טקטי”.

קיליאן אמבפה וריאן צקיליאן אמבפה וריאן צ'רקי חוגגים (IMAGO)

“אופמקאנו נמצא במועדון נהדר, באיירן מינכן, אין הרבה יותר טוב, אבל יש טובים יותר (מחייך). אני לא אגיד כלום, אני לא אכנס לוויכוח הזה, מתוך כבוד למועדון שלו ולכבודו, כי אני יודע שאם אגיד משהו הוא יהיה תחת יותר לחץ, אבל כשמדברים על שחקן ברמה הזאת, כל המועדונים יחפשו להחתים אותו”.

דאיו אופמקאנו מוסר לקיליאן אמבפה, ישתפו פעולה גם בריאל מדריד? (IMAGO)דאיו אופמקאנו מוסר לקיליאן אמבפה, ישתפו פעולה גם בריאל מדריד? (IMAGO)

אמבפה הוסיף ודיבר על תהליך האבולוציה שלו כקפטן הנבחרת: “כשהתחלתי לענוד את הסרט על הזרוע, הייתי שחקן בתחילת הדרך, עכשיו יש לי יותר ניסיון. התפתחתי כאדם וכקפטן. אני מנסה לסמוך על השחקנים, צוות האימון וכל האנשים שמרכיבים את הנבחרת הלאומית. אני נדרש להבין את הצרכים שלהם ואני משתמש בפרספקטיבה הזו כדי לשפר את הנבחרת ולהדריך אותה לקראת גביע העולם”.

