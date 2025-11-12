יום רביעי, 12.11.2025 שעה 20:53
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%861-93210הפועל ת"א1
78%686-7849ז'לגיריס2
70%823-87410הכוכב האדום3
67%720-7639אולימפיאקוס4
60%851-88110מונאקו5
60%882-88210פנאתינייקוס6
60%888-90510ולנסיה7
56%792-7859ברצלונה8
56%746-7169באיירן מינכן9
50%802-79610פנרבחצ'ה10
50%820-84610ריאל מדריד11
50%840-81610וירטוס בולוניה12
44%733-7469אולימפיה מילאנו13
40%891-89610פאריס14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
30%926-86710באסקוניה18
22%776-6959ליון וילרבאן19
20%948-89110מכבי ת"א20

"הבעיה - פדרמן, צריך להציל את מכבי מעצמה"

ראש ארגון ה'גייט 11', יונתן ללזר, ב"שיחת היום": "ההתנהלות שערורייתית, ההידרדרות היא על משפחת פדרמן, לא ניתן לזה להמשיך, המחאה מפריעה להנהלה"

|
אוהדי מכבי תל אביב במחאה נגד דני פדרמן (רועי כפיר)
אוהדי מכבי תל אביב במחאה נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

בעוד הפועל ת”א פתחה את עונת היורוליג הראשונה שלה בסערה עם מאזן 2:8, מכבי ת"א נמצאת במקום האחרון עם מאזן הפוך, 8:2. הצהובים נראים רע, אתמול (שלישי) הם הפסידו 84:75 לפנרבחצ’ה והאוהדים לא רואים את האור בקצה המנהרה. בצל המחאות של הקהל נגד ההנהלה, יונתן ללזר, ראש ארגון ה’גייט 11’, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

יונתן, איך אתה רואה את המצב של מכבי?
“התנהלות שערורייתית, אלה גם מחירי המנויים. הבעלים דני פדרמן נושא באחריות. כל מי שדיברנו איתו, הכתובת לכל הדברים הרעים זה הוא. אנחנו צריכים לפתור את זה, להציל את מכבי מעצמה. אם אתה לא מביא שחקנים עם ניסיון, ככה זה נראה. בגלל זה אנחנו נראים ככה. לקבוצה יש הכנסות, האוהדים שחידשו מנויים זה 60 אחוז. כל אוהד שיש לו שתי עיניים רואה שמה שקורה לא מספיק. בעשור האחרון ההידרדרות על משפחת פדרמן, לא ניתן לזה להמשיך”.

ההנהלה לא סופרת אתכם.
“שום דבר לא קורה ברגע. אנחנו סבלניים ועם הרבה אנרגיות. להנהלה כן מפריעות המחאות. המחאה הזאת מסוקרת בכל אתרי הספורט חוץ מ-ONE”.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

דיברנו עליה.
“אז אני מודה לכם”.

גם באתר וגם בתכנית המחאה סוקרה, לאיפה היא הולכת?
”אנחנו במרתון. רוצים להצליח. אנחנו עושים הרבה דברים מאחורי הקלעים. לא נספר כדי שהדברים יעבדו. יש מאחורינו אוהדים. יש קונצנזוס ביד אליהו שפדרמן הוא הבעיה”.

