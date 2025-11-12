עקב הפציעה: גאנדלמן שוחרר מסגל הנבחרת

עומרי גאנדלמן שוחרר מסגל נבחרת ישראל בעקבות הפציעה בברך. אתמול (שלישי) התברר שהקשר הישראלי של גנט לא ישחק מול ליטא במפגש הידידות בעקבות אותה פציעה כשהיה רצון להכשירו להתמודדות נגד מולדובה, אך זה לא יקרה.

גאנדלמן פתח נהדר את העונה בבלגיה. ב-12 משחקי ליגה במדי גנט, הוא הרשית שבע פעמים וגם סיפק בישול אחד, מספרים שכבר התעלו על הסטטיסטיקות שסיפק בעונה שעברה.

כזכור, הוא לא הראשון שמשוחרר מהסגל עקב פציעות. ענאן חלאילי דיווח שהוא פצוע וסובל מנקע ולכן לא חלק מהסגל, כשבנבחרת פנו לשגיב יחזקאל כי רן בן שמעון רצה שיהיה לו שחקן נוסף על הקו. הקיצוני של מכבי ת”א אמר שאין בעיה, אך אז הוא הודיע שהוא לא חש בטוב ושוחרר.

המאמן הלאומי רן בן שמעון צפוי לעשות רוטציה כזו שבה שחקנים שלא משחקים בדרך כלל או לא רושמים דקות משמעותיות, יקבלו הזדמנות להוכיח את עצמם ולמעשה האיש שמוביל את הנבחרת מהקווים ישחק עם שילוב של שחקני הרכב וספסל לסירוגין.