יגיע לריאל? קנאן יילדיז בדרך לעזוב את יובנטוס

קנאן יילדיז, הכישרון הטורקי בן ה-20 של יובנטוס, מעורר עניין בקרב מועדוני הצמרת באירופה, ובראשם ריאל מדריד. על פי דיווח שפורסם היום (רביעי) בעיתון האיטלקי ‘גאזטה דלו ספורט’, השיחות בין יובנטוס לשחקן בנוגע להארכת חוזהו נתקעו, מה שעשוי לפתוח את הדלת למעבר עתידי לבלאנקוס.

יילדיז, שנחשב לאחד הנכסים הגדולים של הגברת הזקנה, מחזיק בחוזה עד יוני 2029. ביובנטוס קיוו לסגור עמו הארכה לעונה נוספת, אך הצדדים רחוקים מסיכום, בעיקר בשל פערים כספיים. הטורקי הצעיר משתכר כיום כ-1.7 מיליון אירו לעונה (בתוספת בונוסים), ומדורג רק במקום ה-19 בטבלת השכר של המועדון. יילדיז שואף להגיע לשכר של כ-6 מיליון אירו לעונה, כמעט פי ארבעה מחוזהו המקורי.

לפי הדיווח, לאחר חודשים של משא ומתן, פגישות ושיחות, החליטו מנכ"ל יובנטוס, דמיאן קומולי, ונציגיו של יילדיז להפסיק את הדיונים לעת עתה. בעיתון ציינו כי מדובר ב"מצב עדין מאוד, שנראה נוטה יותר לשחור מאשר ללבן", דבר המרמז על פיצוץ במגעים. המדרידאים ינסו לנצל זאת, ולשים את ידיהם על הכישרון, אחריו הם עוקבים כבר תקופה ארוכה.

קנאן יילדיז בפעולה (IMAGO)

הטורקי, שמוערך בשווי של 75 מיליון אירו באתר ‘טרנספרמרקט’, רשם בעונה שעברה 9 שערים ו-7 בישולים בכל המסגרות, כשהעונה הוא ממשיך את מגמת העלייה שלו עם יכולת נהדרת, לה הוא מוסיף 3 שערים ו-4 בישולים ב-14 הופעות בכל המסגרות. יילדיז הציג יכולת שיא במונדיאל המועדונים שנערך בקיץ האחרון, עם 3 שערים ו-2 בישולים בארבעת המשחקים של יובנטוס בטורניר.

מלבד ריאל מדריד, גם צ׳לסי וארסנל עוקבות מקרוב אחר הקשר ההתקפי. לפי הדיווח, הבלוז אף ניסו כבר בקיץ האחרון להחתים את יילדיז והגישו עבורו הצעה בסך 67 מיליון אירו, אך נדחו על ידי יובנטוס. האם המשבר במו״מ יוביל לעזיבה של אחד הכישרונות הגדולים ביותר של בכדורגל העולמי? ימים יגידו.