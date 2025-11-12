יום רביעי, 12.11.2025 שעה 15:19
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

ברשות המיסים דורשים מהפועל 4,157,000 ש"ח

חשיפת "שיחת היום": כאב ראש לינאי - ברשות המיסים החליטו להשית על האדומים חוב של אוסישקין: "יש לראות בכך חוב של החברה". כבר נערך שימוע בעניין

עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

הפועל ת"א נהנית מפתיחת עונה נהדרת שכוללת מאזן 2:8 ומקום ראשון (לפחות באופן זמני) ביורוליג, אבל בינתיים לעופר ינאי יש כאב ראש חדש. רשות המיסים שלחה מכתב לאדומים עם דרישת לתשלום של 4,157,000 שקל, כך נחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

מדובר למעשה בחוב של הפועל אוסישקין, שמחזיקה ב-18% מהפועל ת"א. בעצם ברשות המיסים החליטו להשית את החוב של אוסישקין על הפועל ת"א, ורואים בכך כחוב שצריכה להסדיר הקבוצה של עופר ינאי.

במכתב שנשלח להפועל ת"א, נכתב: “יש לכם נכס ששייך להפועל אוסישקין. יש לראות בחוב של הפועל אוסישקין תל אביב כחוב החברה". כמו כן נערך שימוע בעניין.

עופר ינאי (רדאד געופר ינאי (רדאד ג'בארה)

כעת על נציגי הפועל ת"א להגיע לרשות המיסים כדי להסדיר את החוב. אחרי סכומים רבים שהשקיע ינאי מאז נכנס למועדון, בעיקר על שחקני הרכש הרבים שנחתו במועדון, כעת יהיה על הבעלים לשלם מעל ארבעה מיליון שקלים.

