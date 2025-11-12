ספונסר חדש למכבי תל אביב בכדורעף נשים

‘yullia’, רשת להסרת שיער בלייזר ואסתטיקה, היא הספונסר החדש של מכבי תל אביב בכדורעף נשים, המשחקת בליגת העל. במסגרת החסות, תישא הקבוצה את השם מכבי yullia תל אביב, ולוגו הרשת יתנוסס על גב חולצות המשחק הרשמיות של השחקניות. בנוסף, שלטי פרסום של הרשת יוצבו באולמה הביתי של מכבי, ויתקיימו שיתופי פעולה במדיה החברתית של המועדון לאורך העונה.

דורון שיטרוק, יו"ר אגודת מכבי תל אביב, מסר: "אנחנו נרגשים משיתוף הפעולה החדש עם רשת ‘yullia’. אין ספק שהחיבור בין עולם הספורט לעולם היופי הוא טבעי ומעצים, ואנחנו גאים לצעוד יחד לעונה הקרובה".

יוליה גל, מייסדת ובעלי הרשת, הוסיפה: חשוב לנו לטפח את תחושת האסתטיקה, החוזק והביטחון האישי גם בקרב ספורטאיות. בנוסף לחסות, אנחנו נטפל בבנות הקבוצה לפני ואחרי משחקים לאורך התקופה, ונעודד יחד צעירות בכל רחבי הארץ לשלב בין כוח נשי, הישגיות וטיפוח עצמי".

יוליה עם הבנות (י'חצ)

נעם אלבז, מנהל מחלקת הנשים והנוער במועדון הכדורעף של מכבי תל אביב, אמר: "אנחנו גאים מאוד בחיבור הזה. זהו שיתוף פעולה טבעי וייחודי, ספורט ואסתטיקה הולכים יד ביד. אין לי ספק שגם שחקניות הקבוצה וגם קהל האוהדים יתחברו למהלך המשמעותי הזה".