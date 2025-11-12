יום רביעי, 12.11.2025 שעה 15:20
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

המאבק החדש בכדורסל על העולות והיורדות

חשיפת "שיחת היום". הסכם חדש בין מנהלת ליגת העל לאיגוד מעורר סערה: הקטנת הליגה ל-12 קבוצות וגם דיון סוער על מספר היורדות והעולות בין הליגות

|
אור קורנליוס (רועי כפיר)
אור קורנליוס (רועי כפיר)

חשיפת "שיחת היום": מאבק חדש מתפתח בכדורסל הישראלי סביב שאלת מספר הקבוצות שיירדו מליגת העל בעונות הקרובות.

בהסכם המתגבש בין מנהלת ליגת העל לבין איגוד הכדורסל, סוכם עקרונית כי הליגה, המונה כיום 14 קבוצות, תצומצם ל-12 קבוצות בלבד.

על פי המתווה הנוכחי, בעונה הקרובה תישמר המתכונת הקיימת: שתי יורדות מליגת העל ושתי עולות מהליגה הלאומית. בעונה שלאחר מכן צפויה רק קבוצה אחת לעלות מהלאומית, בעוד שתי קבוצות יירדו מליגת העל. בעונה שלאחר מכן יתקבל ככל הנראה מתווה הפוך: יורדת אחת בלבד ושתי עולות מהלאומית.

כדורסל, אילוסטרציה (IMAGO)כדורסל, אילוסטרציה (IMAGO)

הוויכוח הגדול נוגע למה שיקרה לאחר מכן. רבות מקבוצות ליגת העל, החוששות להיקלע למאבקי תחתית, דורשות שהמתכונת תישאר עם יורדת אחת בלבד, מנגד קבוצות הליגה הלאומית מתנגדות לכך ודורשות שתי יורדות ושתי עולות, לטובת שימור התחרותיות והזדמנויות הקידום.

אין ספק שנשמע עוד רבות על המאבק הזה בתקופה הקרובה. כל צד מחזיק באינטרסים ברורים, אך לא תמיד הם משרתים את טובת הכדורסל הישראלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */