יום רביעי, 12.11.2025 שעה 20:50
כדורסל עולמי  >> מוק' יורובאסקט נשים

סיום: בוסניה - ישראל 98:91

מוקדמות יורובאסקט 2027, מחזור 1: החניכות של שירה העליון נמצאות במאבק צמוד, אך הבוסניות מצליחות לסבך אותן. אליסה ברון מובילה את הישראליות

|
אליסה ברון קולעת לסל (FIBA.COM)
אליסה ברון קולעת לסל (FIBA.COM)

נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל פוגשת בשעה זו את נבחרת בוסניה, בפתיחת מוקדמות יורובאסקט 2027. החניכות של שירה העליון יקוו להתחיל ברגל ימין את הקמפיין, לאחר שכשלו לעלות לאליפות הקודמת. הפעם האחרונה בה ישראל השתתפה באליפות אירופה הייתה ב-2023, אז אירחה את הטורניר, מה שהעניק לה כרטיס אוטומטי. באותה שנה הנבחרת סיימה במקום ה-16 עם 3 הפסדים ו-0 ניצחונות.

עקב הכישלון בהעפלה ליורובאסקט הקודם, הנבחרת עברה שינוי, כשהמאמנת המנוסה, שירה העליון, עומדת לראשונה על הקווים. גם בגזרת המתאזרחת נרשמת תחלופה, כשאת מקומה של ג’ני סימס הפצועה לוקחת אבי מאיירס, שכיכבה בעונה שעברה במכבי אשדוד.

גם הנבחרת מהבלקן נכשלה בקמפיין הקודם ולא הצליחה להעפיל לאליפות. עם זאת, ביורובאסקט 2021 רשמה הישג שיא, לאחר שהגיעה עד לרבע הגמר וסיימה במקום החמישי, מה שזיכה אותה בכרטיס לאליפות העולם שנערכה שנה לאחר מכן.

שתי הנבחרות כבר נפגשו בעבר, כששיחקו אחת נגד השנייה במסגרת מוקדמות יורובאסקט 2017. בשני המשחקים גברה הנבחרת הישראלית על מקבילתה הבוסנית, כשבראשון רשמה 72:76, בעוד במשחק השני סיפקה הופעה משכנעת עם ניצחון 62:80.

רבע ראשון: 19:26 לבוסניה

חמישיית נבחרת בוסניה: דראגנה דומוזין, אנדלה ציפקה, יאנה גוצקה, קאמיה סמולס, איילה סלימוביץ’

חמישייה נבחרת ישראל: דור סער, אליסה ברון, אבי מאיירס, דניאל רבר, דוריאן דהן-סוג’יץ’

המשחק החל עם שתי נקודות מדויקות של דוריאן דהן-סוג’יץ’ מהקו, מיד אחריה, אבי מאיירס קלעה שתי נקודות מהקו גם היא. דראגנה דומוזין הגיעה לקשת וצלפה מרחוק, אנדלה ציפקה דייקה משלוש גם היא, אך מיד אחר כך אליסה ברון צלפה גם היא משלוש. מאיירס הצליחה לעבור את כל ההגנה הבוסנית וקלעה מקרוב בדרך ל-8:9 לישראליות.

דניאל רבר קלעה עם ליי-אפ נהדר, לאחר מכן דהן-סוג’יץ’ ניגשה לקו וקלעה פעמיים. ולנטינה דושיץ’ הגיעה אל מאחורי הקשת וצלפה לשלוש, אך רבר החזירה עם שתי נקודות משלה והעלתה את הישראליות ל-13:17, ומיד אחריה קאמיה סמולס ואנדלה ציפקה הפכו לזכות הבוסניות עם שתי שלשות רצופות.

אבי מאיירס מכדררת (FIBA.COM)אבי מאיירס מכדררת (FIBA.COM)

רבע שני: 44:53 לבוסניה

ציפקה פתחה עם שלשה מהירה, אך ברון החזירה עם אחת משלה, מיד לאחר מכן ציפקה הוסיפה עוד שתי נקודות עם ליי אפ מצוין. דור סער עברה את ההגנה הבוסנית וקלעה מקרוב, אך מיד אחריה דומוזין החזירה עם ליי אפ משלה. איילה הידיץ’ הגיעה עד לקשת וצלפה מרחוק, אליסה ברון החזירה עם שלשה משלה. 31:38 לבוסניה.

דומוזין הגיעה לצבע, עלתה לסל וקלעה מקרוב, ברון החזירה עם שלשה משלה. רבר הגיעה לסל וקלעה יפה מהצבע, אך דומוזין החזירה עם סל מקרוב, דושיץ’ ניגשה לקו, אך קלעה רק פעם אחת. שיר סקוטי תירוש עלתה לסל עם ליי-אפ נהדר, אך ציפקה סיפקה שתי נקודות לזכות הבוסניות.

קאמיה סמולס מול אבי מאיירס (FIBA.COM)קאמיה סמולס מול אבי מאיירס (FIBA.COM)

רבע שלישי: 71:74 לבוסניה

אליסה ברון פתחה את הרבע השלישי בסערה לאחר שקלעה פעמיים מתוך הצבע טולאחר מכן צלפה מרחוק, מיד אחריה הוסיפה דהן-סוג’יץ’ שלשה משלה. דומוזין סחטה את העבירה, ניגשה לקו ודייקה פעמיים, אך רבר קלעה מקרוב והפכה את התוצאה בדרך ל-55:56 לישראליות.

אבי מאיירס עברה את הגנת הבוסניות וקלעה מקרוב, סלימהוביץ’ החזירה עם סל מקרוב. קאמיה סמולס הגיעה לקו העונשין ודייקה בשתי הזריקות, 64:65 לבוסניות. דניאל רבר ניגשה גם היא לקו ודייקה פעמיים, גוצקה ניגשה גם היא לשתי זריקות אך קלעה רק אחת, לאחר מכן דהן סוג’יץ’ קלעה מקרוב עם ליי אפ נהדר והפכה את התוצאה, 67:68 לישראליות. דושיץ’ דייקה פעמיים מקו העונשין.

קאמיה סמולס מול אליסה ברון (FIBA.COM)קאמיה סמולס מול אליסה ברון (FIBA.COM)

רבע רביעי:

דומוזין פתחה את הרבע האחרון עם סל מקרוב, אך רבר החזירה עם סל משלה, דומוזין לא ויתרה וצלפה משלוש, אך דהן-סוג’יץ’ נחלצה לעזרתה של רבר וסיפקה שתי נקודות משלה בדרך ל-75:79 לבוסניות. סלימהוביץ’ ניגשה לקו, אך 

