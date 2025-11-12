יום רביעי, 12.11.2025 שעה 13:01
כדורסל ישראלי

"קיבלנו בית קשה, הסיפור האירופי כנראה נגמר"

אחרי ההפסד לטראפני, בהרצליה מבינים שהסיכוי להעפיל לשלב הבא בליגת האלופות של פיב"א קלוש. אורלנד: "נפלנו בריבאונד ההגנה, היריבות ברמה מדהימה"

|
יהוא אורלנד (רועי כפיר)
יהוא אורלנד (רועי כפיר)

בני הרצליה נוצחה אתמול (שלישי) בסיציליה 101:88 על ידי טרפאני שארק במסגרת ליגת האלופות של פיב”א, לאחר שהובילה בהפרש שיא של 13 נקודות (25:38 בתחילת הרבע השני), איבדה אותו ולאחר שהקבוצות הגיעו צמודות לרבע האחרון, טרפאני רצה 2:19 בחמש הדקות האחרונות כדי לנצח את ניצחונה השני על הקבוצה הישראלית ולהשאיר את הרצליה עדיין ללא נצחון אחרי ארבעה משחקים בבית.

ההפסד של טופאש לטנריפה אתמול עוד משאיר סיכוי תיאורטי להרצליה. המשמעות היא שכדי שיהיה לה סיכוי להעפיל לשלב הפליי אין, הרצליה חייבת לנצח בשני משחקיה הנותרים, מול טופאש בורסה וטנריפה ולקוות שטנריפה תפסיד גם לטרפאני. מה שמותיר באמת סיכוי קלוש ביותר. 

בהרצליה כבר מבינים שאתמול הסתיימה מעשית העונה האירופאית ובקבוצה אמרו: "נגמר הסיפור באירופה השנה. מראש קיבלנו בית קשה מאוד, אבל אנחנו צמודים בכל משחק ומפסידים בסוף על חוסר ריכוז. זה מאוד מתסכל". 

שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)

המאמן, יהוא אורלנד, סיכם: "אנחנו נכשלים ולא בפעם הראשונה בריבאונד ההגנה. עשינו דברים טובים בהתקפה ובהגנה, דברים פחות טובים, אבל כשהם קולעים 20 נקודות בהזדמנות שנייה, זה גרוע. אנחנו משחקים כדורסל חיובי, אנחנו רצים, מניעים את הכדור, קולעים טוב, אבל בסוף היום אתה צריך את הכדור ביד כדי לסיים את העבודה בהגנה, ולייצר את משחק הריצה שלנו. אנחנו צריכים לתקן את זה איכשהו. אין לי את כל התשובות. אני מקווה שנתקן את זה". 

אורלנד התייחס לבית הקשה אליו הוגרלה הרצליה: "הרמה של הבית הזאת מדהימה. טרפאני במקום ראשון בליגה האיטלקית, טנריף לא הפסידה עוד בספרד, טופאש בורסה במקום הראשון בטורקיה. זו הגרלה קשה בשבילנו, אבל אנחנו מנסים להגיע לרמה הזאת, שיחקנו טוב נגד טופאש, משחקים טובים נגד טרפאני, אבל היינו קצרים. הרמה גבוהה מאוד. עם הגרלה טובה יותר, יכולנו להשיג עוד ניצחונות, אבל זה הספורט. אנחנו אוהבים את הכדורסל, זה לא נפל בצד שלנו".

טוני דגלאס הוסיף: "היינו שם כל המשחק. הם לקחו הרבה ריבאונד בהתקפה, זה פגע בנו, במיוחד ברבע הרביעי. הייתה לנו הזדמנות לנצח. עשינו מאמץ, הנענו את הכדור, עשינו את העצירות שלנו, אבל במפעל הזה צריך לקחת ריבאונד ולתת להם רק הזדמנות אחת. לא עשינו את זה, נצטרך לתקן את זה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */