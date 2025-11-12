העיתונאי ואוהד חולון, מנחם כהן, הלך לעולמו

אבל בכדורסל הישראלי ובתקשורת: ישראל מנחם כהן, עיתונאי מוערך ואוהד הפועל חולון, נפטר בגיל 77. ההלוויה תתקיים מחר (חמישי) בשעה 13:00 בבית עלמין דרום בחולון.

בהפועל חולון נפרדו: “אנו מרכינים ראש עם היודע דבר פטירתו של מנחם כהן, אוהד הקבוצה ויקיר המועדון. מנחם כהן ליווה את הקבוצה במשך למעלה מ-60 שנים באהבה רבה וללא גבולות.

“גם בכובעו הנוסף כעיתונאי ובעל טור דאג מנחם להעביר בשפתו השנונה והציורית, המרגשת והמשעשעת, את אהבתו הרבה לחולוניה. באופן לא רשמי מנחם היה ההיסטוריון של הפועל חולון עם סיפורים זיכרונות וידע בלתי נגמר.

“בחודש מאי האחרון זכינו לארח את מנחם בהיכל ולהעניק לו את תואר יקיר חולוניה, כבוד לו היה ראוי, במה שהיה משחקו האחרון בהיכל. אנו מחבקים באהבה גדולה את משפחתו של מנחם ומשתתפים בצערה הגדול. יהי זכרו ברוך”.