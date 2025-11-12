חיפה ומאמן השוערים של מכבי ת"א יעמדו לדין

בזמן פגרת הנבחרות, תובע ההתאחדות לכדורגל החליט להעמיד כמה קבוצות לדין משמעתי בגין גורמים שונים – בניהן: בני סכנין, מכבי חיפה ומכבי נתניה. גם מאמן השוערים של מכבי תל אביב, דראגן באיץ', יעמוד לדין.

בני סכנין תעמוד לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים ועבירה על חוקת תקנוני הוראה של ההתאחדות, מכבי חיפה בגין התפרעות אוהדים, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים והתפרצות לשדה המשחק. הדיון יתקיים היום (רביעי) בשעה 17:00.

מכבי נתניה תעמוד לדין משמעתי בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות. הדיון יתקיים היום בשעה 17:00. דראגן באיץ', איש הצוות של ז’רקו לאזטיץ’ אצל אלופת המדינה, יעמוד לדין משמעתי בגין הפרת סדר. הדיון יתקיים גם כן היום בשעה 16:00.

אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

דו”ח השופט מהמשחק בין סכנין למכבי חיפה

“1. עיכוב 2 דקות בפתיחה, דקה בשל פירוטכניקה ביציע חיפה.

2. כחמישים זיקוקים וארבעה רימוני עשן ביציע הצפוני (חיפה).

3. מעט שריקות בוז בטקס מהיציע הדרומי שאוכלס על ידי סכנים.

4. דקה 6 – 15 אבוקות ביציע הדרומי של סכנין.

5. דקה איחור בפתיחת המחצית השנייה בשל עליה מאוחרת של סכנין.

6. בסיום המשחק, במהלך הירידה לחדר ההלבשה, אמר לי עוזר מס’ 2 דניאל בן חור כי הבחין בשחקן עלי מוחמד מתקרב לעבר קהל אוהדי בני סכנין. השחקן נבלם על ידי אנשי האבטחה, אך הצליח להגיע עד לשלטי הפרסום הסמוכים למגרש בניסיון להתקרב לקהל. במהלך האירוע, השחקן ספג יריקות מאוהדי בני סכנין. לאחר שחבריו לקבוצה התערבו והרגיעו את המצב, השחקן עזב את המקום וירד לחדר ההלבשה”.

עלי מוחמד בעימות עם אוהדי סכנין (פרטי)

דו”ח המשקיף מהמשחק בין סכנין למכבי חיפה

“1. עם עליית הקבוצות למגרש, נורו מהיציע הצפוני שאוכלס על ידי אוהדי מכבי חיפה כחמישים זיקוקים לאוויר, דבר שעיכב את תחילת הטקס למען ארגון נכי צה”ל בדקה. באותו זמן הוצתו באותו היציע 4 רימוני עשן שלא הושלכו.

2. בעת קיום הטקס למען ארגון נכי צה”ל נשמעו מעט שריקות מהיציע הדרומי שאוכלס על ידי אוהדי סכנין. לצד השריקות היו גם מחיאות כפיים.

3. דקה 6 – 15 אבוקות הוצתו ביציע הדרומי שאוכלס על ידי אוהדי סכנין. האבוקות לא נזרקו.

4. דקה 61 – הבחנתי במהומה בתחומי המגרש בסמיכות ליציע הצפוני שאוכל על ידי אוהדי מכבי חיפה. ראיתי 4 אוהדי מכבי חיפה שפרצו לתחומי המגרש ונהדפו על ידי כוח משטרה. לאחר מכן דווח לי שהמהומה החלה כאשר אוהדי חיפה פגעו במכוון עם הדגלים שהיו בידם בצלם אשר היה בעמדת המצלמה הנמוכה מאחורי השער הצפוני. הצלם הסיט את הדגלים בידו ובתגובה הותקף על ידי ארבעה אוהדי שנכנסו לתחומי המגרש. על כוח המשטרה שהתערב באירוע, הושלכו כשלושה חפצים, בעיקר מוטות ודגלים. חלק מהמוטות פגעו הן בצלם והן בשוטרים. יצוין כי המשחק התנהל בצד השני של המגרש ולא נעצר. הצלם נדחף, ספג קללות והפסיק לצלם את המשחק מהעמדה. המצלמה עצמה הופלה ונשברה.

5. לאחר סיום המשחק, הבחנתי במהומה באזור הכניסה למנהרה. עוזר השופט דיווח לי כי הבחין באוהדי בני סכנין היורקים לעבר שחקן מכבי חיפה, עלי מוחמד. אנשי חיפה הוסיפו כי אוהדי סכנין נהמו לעבר השחקן וקיללו אותו. השחקן ניסה להגיע ליציע, אך נתפס על ידי המאבטחים והוכנס לחדר ההלבשה. ממקומי בצד השני של המגרש לא הבחנתי בפרטי האירוע.

6. לאחר סיום המשחק דיווח לי מנהל האירוע על הפרות סדר חמורות מחוץ לאצטדיון במסגרתן תקפו אוהדי מכבי חיפה עסקים ועוברי אורח. כאשר פניתי כשעה אחרי סיום המשחק למפקד כוח השיטור, שלומי, מפקד תחנת משגב, כדי לקבל דיווח, נעניתי בשלילה כיוון שלדבריו הפרות הסדר לא הסתיימו.

7. עם שובי לחדר השופטים בערך כ-45 דקות לאחר סיום המשחק, הגיעו למקום 5 שופטי ושופטות כדורגל שצפו במשחק והתלוננו כי הוכו מחוץ לאצטדיון על ידי אוהדי חיפה. שניים מהם לבשו חולצה של איגוד השופטים. בהמשך העביר לי אחד מהם צילום של הפגיעות בגופו”.

הנזק במסעדה מחוץ לאצטדיון (פרטי)

דו”ח המשקיף מהמשחק של מכבי נתניה

“במהלך טקס “יחד למען הקהילה” נשמעו קריאות רמות מהיציע המערבי, שאוכלס על ידי אוהדי מכבי נתניה, ‘תנו לצה”ל לנצח, לז**ן את הערבים’”.

אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)

דו”ח השופט מהמשחק של מכבי ת”א

“1. פתיחת המשחק התעכבה בשש דקות עקב התארכות הטקס המקדים לזמן תחילת המשחק.

2. מאמן השוערים של מכבי ת”א, דרגאן באיץ’, אשר אינו רשום ברשימת ‘שחקנים ובעלי תפקיד’, ירד אל השטח הטכני מספר פעמים ממקום מושבו ביציע. על פי דיווח השופט הרביעי, אירוע זה חזר על עצמו מספר פעמים במהלך המשחק, ובפרט בדקה ה-60, לאחר הרחקת שוער מכבי ת”א”.