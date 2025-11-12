חיסונים, הפרישה ופרשת סינר: ג'וקוביץ' בראיון

לאחר הראיון שערך פירס מורגן עם כריסטיאנו רונאלדו, ישב המראיין הבריטי לשיחה מעמיקה, הפעם עם נובאק ג’וקוביץ’, שנחשב לאחד הטניסאים הגדולים בהיסטוריה, עם 24 זכיות בטורנירי גראנד סלאם. בגיל 38, כשקריירתו כבר נמצאת בשלבים המאוחרים, דיבר ג’וקוביץ’ על פרשת הסמים של יאניק סינר, על גירושו מאוסטרליה לאחר ביטול הוויזה שלו בשנת 2022, על מעמדו בדיון על הגדול בכל הזמנים ואיך הוא רוצה שיזכרו אותו.

הראיון נפתח בהתנצלות מצד מורגן, על הביקורת שהטיח בג’וקוביץ’ בתקופת גירושו מאוסטרליה לפני כמעט ארבע שנים, אז כזכור סירב להתחסן לקורונה. עקב כך, הממשלה המקומית ביטלה לו את הוויזה, מה שגרם לטניסאי לפספס את טורניר הגראנד סלאם באוסטרליה. הסרבי קיבל את ההתנצלות ואמר כי מעולם לא היה "נגד חיסונים", אלא "בעד חופש הבחירה".

הטניסאי הוותיק סירב להכתיר את עצמו כגדול בכל הזמנים, והסביר כי קשה מאוד להשוות בין תקופות שונות בטניס. “אני לא הולך לומר אם אני הגדול ביותר או לא, זה לא מקומי לומר זאת”, אמר. “זה גם יהיה חוסר כבוד כלפי אלה שסללו את הדרך, כמו נדאל, פדרר וכל האחרים”. הוא הוסיף שענף הטניס עבר "שינוי עצום" בחמישים השנים האחרונות, וכי מעבר לרקטות ולכדורים, גם המשטחים, הצוותים, ההכנות והמידע הזמין לשחקנים, השתנו מהותית.

נובאק ג'וקוביץ' קורע את חולצתו משמחה (IMAGO)

כשדיבר על מצבו הפיזי, אמר כי הוא עדיין לומד את גופו עם השנים. “לפעמים אני עדיין חושב שאני סופרמן שלא יכול להיפצע או להיות חלש”, ציין, “אבל קיבלתי סטירה מהמציאות בשנתיים האחרונות”. למרות זאת, הוא הבהיר כי עדיין מאמין שיכול לנצח כל יריב שעומד מולו. הסרבי הוסיף כי מטרתו היא לשחק באולימפיאדת לוס אנג’לס 2028.

נובאק הודה כי כבר באליפות ארה"ב הפתוחה, הבין שאלקרז וסינר הפכו למובילי הענף בשנתיים האחרונות: “הייתי השחקן הדומיננטי במשך יותר מ-20 שנים, ועכשיו הם דומיננטיים עליי...” אמר. על הגמר ההיסטורי ברולאן גארוס, סיפר כי תחילה הוא סירב לצפות בו, אך משפחתו התעקשה לראות את הקרב המרתק בין הספרדי והאיטלקי, והוא נגרר לצפייה. תחילה, בחוסר רצון ואחר כך בהתפעלות: “הרמה שלהם כרגע גבוהה משלי, זו המציאות”. הודה.

יאניק סינר וקרלוס אלקרז בסיום גמר הרולאן גארוס (IMAGO)

כששוחחו על ההבדלים בין לחץ מקצועי ולחץ אישי, ג’וקוביץ’ נזכר בילדותו בבלגרד בזמן מלחמת קוסובו. הוא הסביר כי כשהוא עולה למגרש, הוא לא רק שחקן טניס, אלא אדם “שצריך להתמודד עם כל מה שקורה בחיים האישיים, דברים שאנשים לא יודעים עליהם, ואולי גם לא צריכים לדעת”. כשנשאל אם תקופות טובות או רעות השפיעו עליו יותר, ענה כי דווקא הקשיים הניעו אותו בתחילת דרכו, אך כיום הוא מעדיף לשאוב כוח ממקומות חיוביים. “אנרגיה חיובית היא כוח בונה יותר”, אמר.

הוא הוסיף כי בשנים האחרונות למד לשים את משפחתו בראש סדר העדיפויות: “אחת המוטיבציות הכי גדולות שלי היא ששני ילדיי יראו את אבא שלהם מנצח גראנד סלאמים, ויהיו שם איתי, זה אושר עצום”, סיפר. ג’וקוביץ’ אף התבדח כי היה רוצה לשחק נגד בנו, סטפן בן ה-11, במשחק אמיתי, ואמר “שלא יקל עליו וייתן לו בראש”.

משפחתו של ג'וקוביץ' (IMAGO)

מורגן העלה את נושא פרשת הסימום של יאניק סינר: “העננה הזו תלווה את סינר, כמו שעננת הקורונה תלווה אותי”. אמר הסרבי בהתייחסות לגירושו מאוסטרליה ב-2022. כשנשאל אם הוא מאמין לו, ענה: “הכרתי אותו באקדמיה של ריקארדו פיאטי, הוא תמיד נראה לי בחור כן. הופתעתי כששמעתי על זה. אני מאמין שהוא לא עשה זאת בכוונה, אבל הדרך שבה טופלה הפרשה, מלאה דגלים אדומים.

“זה אירוע עצום. עם הזמן זה ידהה, אבל לעולם לא ייעלם”, אמר. העיתונאי הבריטי הוסיף כי ייתכן שאם סינר היה מדורג 500 בעולם, הוא היה מושעה, וג’וקוביץ’ הסכים כי קיים “יחס מועדף לשחקנים בכירים”. הוא גם ביקר את העובדה שהעונש של האיטלקי, שלושה חודשי השעיה, לא פגע בהשתתפותו באף טורניר גראנד סלאם.