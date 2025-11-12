יום שישי, 14.11.2025 שעה 12:42
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

נוכח גביע המדינה: שינוי במועדי משחקי ליגה א'

בעוד קצת יותר מחודש יתקיימו להם משחקי סיבוב ח' בגביע, מה שאילץ את ההתאחדות להזיז את חלק ממחזורי ליגה א'. הסיבה: התחשבות בצמים בעשרה בטבת

|
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

לא פחות מעשר קבוצות מהליגות הנמוכות העפילו העונה לסיבוב ח' בגביע המדינה בכדורגל, שיא שלא זכור כמותו. מתוך 10 המועדונים הללו, ישנן שמונה נציגות מליגה א' צפון ודרום. היות והמשחקים מתקיימים בין 27-25 בדצמבר, הרי שההתאחדות לכדורגל נאלצה לשנות את מועדי המחזורים 13 ו-14.

הסיבה העיקרית נוגעת באלו הצמים בעשרה בטבת, שיחול השנה ביום שלישי בשבוע, 30/12, צום שיינעל סביב השעה 17:14. על כן, המחזור ה-13, שהיה אמור להתקיים בין התאריכים 26-27/12 נדחה כולו וייערך בין התאריכים 02-03/01/2026. המחזור ה-14, שהיה אמור להתקיים בין התאריכים 02-03/01/2026 ייערך בסופו של דבר ב-06/01/2026. 

הקבוצות מהליגות הנמוכות שישחקו במסגרת סיבוב ח' בגביע המדינה בכדורגל: הפועל עירוני כרמיאל (א' צפון), מכבי קריית גת (א' דרום), מכבי אתא ביאליק (א' צפון), מ.כ ירמיהו חולון (א' דרום), הפועל אום אל פאחם (א' צפון), מ.כ כפר סבא (א' דרום), מכבי אחי נצרת (א' צפון), מ.ס דימונה (א' דרום), מ.ס בני יפו אורתודוכסים (ב' דרום א') ומ.כ שדרות (ב' דרום ב').

הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי (יונתן גינזבורג)הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי (יונתן גינזבורג)
