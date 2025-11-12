נוכח גביע המדינה: שינוי במועדי משחקי ליגה א'

לא פחות מעשר קבוצות מהליגות הנמוכות העפילו העונה לסיבוב ח' בגביע המדינה בכדורגל, שיא שלא זכור כמותו. מתוך 10 המועדונים הללו, ישנן שמונה נציגות מליגה א' צפון ודרום. היות והמשחקים מתקיימים בין 27-25 בדצמבר, הרי שההתאחדות לכדורגל נאלצה לשנות את מועדי המחזורים 13 ו-14.

הסיבה העיקרית נוגעת באלו הצמים בעשרה בטבת, שיחול השנה ביום שלישי בשבוע, 30/12, צום שיינעל סביב השעה 17:14. על כן, המחזור ה-13, שהיה אמור להתקיים בין התאריכים 26-27/12 נדחה כולו וייערך בין התאריכים 02-03/01/2026. המחזור ה-14, שהיה אמור להתקיים בין התאריכים 02-03/01/2026 ייערך בסופו של דבר ב-06/01/2026.

הקבוצות מהליגות הנמוכות שישחקו במסגרת סיבוב ח' בגביע המדינה בכדורגל: הפועל עירוני כרמיאל (א' צפון), מכבי קריית גת (א' דרום), מכבי אתא ביאליק (א' צפון), מ.כ ירמיהו חולון (א' דרום), הפועל אום אל פאחם (א' צפון), מ.כ כפר סבא (א' דרום), מכבי אחי נצרת (א' צפון), מ.ס דימונה (א' דרום), מ.ס בני יפו אורתודוכסים (ב' דרום א') ומ.כ שדרות (ב' דרום ב').