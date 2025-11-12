מרכז פיתוח כדורגל חדש נפתח במבשרת ציון

ההתאחדות לכדורגל ממשיכה להרחיב את פריסת מרכזי הפיתוח ברחבי הארץ, עם פתיחתו של המרכז החמישי, במבשרת ציון. המתחם החדש מצטרף למערך הקיים, הפועל בנוף הגליל, שפיים, ראשון לציון ובאר שבע, כאשר מרכז נוסף צפוי להיפתח בקרוב במועצה האזורית זבולון.

המרכז החדש יעניק מענה מקצועי למועדונים באזור: ירושלים, מבשרת ציון, בית שמש, מעלה אדומים ומודיעין, כחלק ממדיניות ההתאחדות להרחיב את הפעילות בפריפריה ולתת מענה שוויוני לכל שחקן בישראל.

באימון הפתיחה השתתפו כ-50 ילדים, בליווי צוות מקצועי הכולל מאמני כדורגל, מאמני כושר ומאמן שוערים. הפעילות מתקיימת בהתאם למתודולוגיית האימון במרכזי הפיתוח של ההתאחדות, תוך דגש על פיתוח אישי, חינוכי ומקצועי של השחקנים.

ילדים מתאמנים במרכז הכדורגל במבשרת ציון (ההתאחדות לכדורגל)

מנהל מרכזי הפיתוח בהתאחדות, פרדי דוד, אמר: "אנחנו שמחים על פתיחת המרכז החדש במבשרת ציון, שמאפשר לנו להגיע לעוד אזור בפריפריה ולתת מענה ליותר ויותר שחקנים מכל רחבי המדינה. המטרה שלנו במרכזי הפיתוח היא לקדם כמה שיותר שחקנים צעירים, לטפח את הדור הבא של הכדורגל הישראלי, ולייצר עוד ועוד שחקנים בכדי להגדיל את כמות הכדורגלנים המקצוענים בישראל.

“זיו בן שימול זו דוגמה מעולה לשחקן שגדל במועדון כדורגל מעלה אדומים, והיום נמצא בבית"ר ירושלים. ידעו לראות את הכישרון שלו עוד מגיל קטן, ואני מקווה שבמרכז במבשרת נוכל לייצר עוד שחקנים שבסופו של דבר נהנה מהם בנבחרות ובליגת העל". הוסיף המאמן לשעבר.