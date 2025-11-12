מדריך שחמט חשוד: פגע לכאורה בתלמידות יסודי

משטרת מחוז צפון מבקשת את עזרת הציבור באיתור קורבנות שנפגעו מחשוד העונה לשם רמי פלה, המועסק כמדריך שחמט במספר בתי ספר יסודיים באזור העיר טבריה וחשוד בביצוע עבירות מין בתלמידות.

“במשטרת המחוז הצפוני מתנהלת חקירה שעניינה ביצוע עבירות מין בתלמידות בית ספר יסודי, על ידי אותו חשוד בן 44 העונה לשם רמי פלה, תושב טבריה המועסק כאמור כמדריך חיצוני המלמד שיעורי שחמט במספר בתי ספר יסודיים”, מסרו מהמשטרה.

עוד הוסיפו: “במסגרת החקירה המנוהלת במחוז הצפוני נמסרו תלונות ממספר תלמידות, שנפגעו מינית לכאורה על ידי החשוד במהלך שיעורים בבית הספר. לפני מספר ימים, בתאריך 10/11/25 נעצר החשוד עם קבלת התלונות והבוקר (רביעי) הוארך מעצרו בשנית עד ליום 16/11/25”.

רמי פלה (דוברות המשטרה)

לאחר שהחקירה נוהלה עד כה תחת צו איסור ובהתאם לבקשת משטרת ישראל להתיר את שמו של החשוד, נענה הבוקר בית המשפט לבקשה במטרה לאתר עוד קורבנות שנפגעו ממעשיו.

במשטרה הדגישו: “אין לפרסם כל פרט שעלול להביא לחשיפת זהותן של הקורבנות”, וביקשו: “כל היודע דבר על מקרים נוספים בהם היה מעורב החשוד מתבקש להגיש תלונה בכל תחנת משטרה ברחבי הארץ”.