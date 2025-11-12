יום רביעי, 12.11.2025 שעה 11:12
אוסקר התמוטט באימון והובהל לבית החולים

לאקס צ'לסי ונבחרת ברזיל נמצאה בעיה בלב, לאחר שנפל במהלך שעבד על אופני כושר: "נמצא במצב יציב". על פי הדיווחים בממלכה הוא שוקל פרישה מכדורגל

אוסקר במדי צ'לסי (IMAGO)
אוסקר במדי צ'לסי (IMAGO)

אוסקר, כוכב צ’לסי ונבחרת ברזיל לשעבר, שמשחק כיום בסאו פאולו, הובהל לבית החולים לאחר שהתמוטט באימון. לאקס הבלוז נמצאה בעיה בלב, וכעת הוא שוקל פרישה מכדורגל.

השחקן הברזילאי בן ה-34, איבד את ההכרה על פי הדיווחים בזמן שעבד על אופני כושר. הוא נפל לקרקע, והתקשורת טוענת שהוא היה ללא הכרה במשך שתי דקות. הוא הועבר לבדיקות בבית החולים הקרוב, שם התברר שהוא סובל מבעיות לבביות.

סאו פאולו פרסמה הודעה רשמית: “במהלך הבדיקות שנערכו ביום שלישי בבוקר כחלק מההכנות לקדם עונה, הספורטאי אוסקר הציג מקרה של שינויים קרדיולוגיים וטופל מיד. השחקן נלקח לבית החולים במצב יציב, ונמצא תחת השגחה לצורך בדיקות נוספות”.

הברזילאי, שכאמור שוקל פרישה מכדורגל, יסיים את החוזה הנוכחי שלו עם סאו פאולו ב-2027, אך נטען כי ייתכן שהוא יסתיים ב”הסכמה הדדית”. אוסקר בילה חמש שנים במערב לונדון, ערך 200 הופעות במדי צ’לסי במהלכן כבש 38 שערים. הוא עזר למועדון לזכות פעמיים בפרמיירליג, וכן בגביע הליגה ובליגה האירופית.

