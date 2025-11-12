ההתאחדות תקים ליגת פיתוח לנוער בישראל?

ועדת הנוער התכנסה, ועמה הגיעו מספר הצעות מעניינות. בוועדה נכח גם יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, שהקשיב לדברים. את מצגת "הצעה לליגת U18" (ליגת נוער ב') העביר בוני גינצבורג, ובה הציג מספר נתונים אודות שחקנים, מבנה ליגות הנוער באירופה והפתרון המוצע לקבוצות ולשחקני הנוער בישראל.

תחילה, הוצגו נתוני הפרישה, הנמצאים בעלייה, מליגת נערים א' לגיל נוער. בשלוש השנים האחרונות, פרשו 2,710 שחקנים מתוך 6,843 ששיחקו, כלומר, 39.6%. הנתונים מתייחסים וכוללים רק כדורגלנים ששיחקו לפחות דקה בנערים א' ועונה לאחר מכן לא שיחקו דקה (לא כולל בגביע).

חלה ירידה של 64% בדקות המשחק במעבר מליגת נערים א' על, לליגת העל לנוער. בעונת 2020/21 שחקני שנתון 2004 בנערים א' על, רשמו 352,034 דקות משחק, כששחקני שנתון 2003 בליגת העל לנוער, קיבלו 132,004 דקות בלבד. בעונת 2021/22 שחקני שנתון 2005 נערים א' על, שיחקו 585,642 דקות משחק, בעוד שבשנתון 2004 בליגת העל לנוער רשמו 222,200 דקות.

שחקני הנוער של הפועל חיפה (שחר גרוס)

בעונת 2022/23 קיבלו כדורגלני שנתון 2006 (נערים א') 466,844 דקות משחק, בהשוואה לשנתון 2005 (ליגת העל לנוער), שרשמו 159,761 דקות. בעונת 2023/24 קיבל שנתון 2007 (נערים א') 460,711 דקות משחק, בעוד שנתון 2006 (ליגת העל לנוער) 171,286 דקות. בעונת 2024/25 קיבל שנתון 2008 (נערים א') 340,630 דקות משחק, בעוד שנתון 2007 (ליגת העל לנוער) 118,933 דקות.

אז מה קורה באירופה ביחס לליגות נוער ב'? ב-13 מתוך 17 ההתאחדויות שנבדקו, ישנה ליגת U18 בתצורה כלשהי (אזורית 56%, ארצית 25%). בארבע התאחדויות (באירופה) אין ליגת נוער ב', שבשלוש מתוך הארבע הללו, אומנם אין ליגות כאלה, אך ישנן קבוצות מילואים U21 או U23. רק בהתאחדות אחת, מתוך 17, אין גם ליגת נוער ב' וגם קבוצת מילואים.

שחקני הנוער של הפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה (ראובן שוורץ)

כך למשל, בגרמניה, ישנו פורמט חדש משולב הנקרא DFB Youth League. ב-U18 אין ליגה נפרדת, קבוצות המילואים משחקות בליגה השלישית. בספרד, ישנה פירמידה עם עולות/יורדות עם קפיצה מנערים לנוער ברמה ארצית. אין קבוצות U18, הרי שבני 17-18 משחקים בליגה הראשונה או השנייה לנוער (ליגה אזורית). קבוצות מילואים? משחקות בליגה השנייה בספרד.

דוגמה נוספת הגיעה מהולנד, שם מיושמת שיטת פירמידה עם עולות/יורדות, בדומה לספרד. ה"גשר"/ליגת המילואים שלהם הינה ליגת U21 או קבוצות מילואים בליגה ההולנדית השנייה. ובישראל אתם שואלים? שיטת הפירמידה עם עולות/יורדות. אין ליגת U18 נפרדת, הרי שבני 18 משחקים בליגה ראשונה לנוער (U19). מילואים או "גשר"? אין (לא קבוצת מילואים ולא קבוצת בת מסודרת).

אם כן, מהו הפתרון המותאם לכדורגל הישראלי (U18 או U19 פיתוח)? על הנייר, זו תהווה ליגה עצמאית ל-U18, עם תנועה חופשית מול סגל U19, ללא ירידת ליגה. זאת, במטרה לצמצם נשירה במעבר מנערים א' לנוער ולהגדיל דקות משחק לשחקני U18 וסגל רחב. כלומר, עולות מהליגה הלאומית לנוער, לליגת העל לנוער, ומשם לליגת U18-U19 פיתוח.

שחקני הנוער של מכבי ת"א מוכנים (חגי מיכאלי)

למה זה נכון? פורמט משחקים חדש מטעם UEFA. לראשונה, החל מהעונה, נוער ב' משמשת כנבחרת הישגית, שקובעת את דירוג נבחרת נוער א' בעונה לאחר מכן. פעילות שתי הנבחרות תהיה מקבילה בכל עונה (נוער א' ונוער ב' ישחקו באותו הזמן). פחות נשירה ויותר דקות: עוד 20-24 משחקים לשחקנים בקצה הסגל (שנה ראשונה בנוער), תוך שימור עומק ואיכות לאורך העונה.

הפיילוט לליגת הפיתוח? 20-24 משחקים בעונה, אלופה אחת (בשני מחוזות – גמר בהצלבה בין מחוז אחד לשני), ללא יורדות. שנתונים: U19, U18, U17. חילופים ב"חופשי בפעימות" (יוצא - לא חוזר, כל הסגל משתתף). תהיה משמעת מופרדת מליגות נערים/נוער (למעט ועדת משמעת), לצד אצטדיון מאושר עם תקן נערים א'+.

מעבר לכך, על הקווים יהיה מותר להעמיד עוזר מאמן עם תעודת UEFA A. אכיפה: הופעה עם פחות מ-11 שחקני שדה - קנס, בפעם השנייה: הפסקת פעילות. התמריצים? לאלופה - עד 30 טיסות לאירופה (טורניר/מחנה קבוצתי), בעלות מוערכת של כ-150,000 ש"ח.