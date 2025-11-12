פירוק או נס: לאן מועדות פניה של עירוני אשדוד?

במכבי עירוני אשדוד מקווים לנס. אחרי 10 שנות פעילות ענפה של קהל, קהילה גדולה, הורים, ילדים ותרבות, נדמה כי הדרך להיעלמות, בדומה ליריבתה העירונית אדומים אשדוד, קרובה מתמיד. ל-ONE נודע כי למועדון חסרים כחצי מיליון שקלים על מנת שעונת 2025/26 תסתיים כסדרה.

לעת עתה, הניסיון האחרון להביא ספונסר או תקציב כזה או אחר, ללא תמיכה של ממש מצד העירייה, לא צלח. יגאל ממן ויתר חברי ההנהלה, לא יוכלו להחזיק הקבוצה עד תום עונת 2025/26 ללא תזרים תקציבי ראוי, מה שייאלץ אותם, בלא נס של ממש, להודיע לשחקני המועדון כבר ביום חמישי הקרוב כי הם רשאים למצוא לעצמם קבוצה חדשה, אם ירצו בכך.

אל פגרת השזרוע יצאו הצהובים לאחר הפסד צורם של 3:2 לבית"ר יבנה, אחרי שהוליכה 0:2 עד לדקה ה-80, זאת במסגרת המחזור השמיני בליגה א' דרום. נוכח תוצאת המשחק, מגנה של אשדוד, לירוי רביבו, קיבל כרטיס אדום עקב דברים בלתי ספורטיביים שנאמרו לשופט אופק מלכה. על כן, נענש בבית הדין המשמעתי והורחק.

לירוי רביבו (באמצע) ברקע שחקני עירוני אשדוד בוויכוח עם השופט (יונתן גינזבורג)

מכבי עירוני אשדוד הוקמה בקיץ 2015. בעונתה הראשונה בליגה ג' דרום, העפילה לליגה ב', שם שיחקה במשך שלוש עונות רצופות, עד שבעונת 2018/19 הקבוצה עלתה לליגה א'. באותה עת, דניאל טולמסוב, מאמנה הנוכחי, היה לשחקן הקבוצה, עונה שסיים בה עם 17 שערים בכל המסגרות. השנה? פתיחה לא רעה לו ולחניכיו, אלא שנראה כי העתיד לא ורוד במיוחד, דווקא מסיבות שאינן מקצועיות.