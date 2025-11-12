יום רביעי, 12.11.2025 שעה 12:13
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

פירוק או נס: לאן מועדות פניה של עירוני אשדוד?

אם לא יימצא פתרון שיאפשר לסיים את העונה, שחקני המועדון עשויים לקבל הודעה כבר ביום חמישי שהם רשאים לחפש קבוצה חדשה. בדרכה של היריבה העירונית?

|
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

במכבי עירוני אשדוד מקווים לנס. אחרי 10 שנות פעילות ענפה של קהל, קהילה גדולה, הורים, ילדים ותרבות, נדמה כי הדרך להיעלמות, בדומה ליריבתה העירונית אדומים אשדוד, קרובה מתמיד. ל-ONE נודע כי למועדון חסרים כחצי מיליון שקלים על מנת שעונת 2025/26 תסתיים כסדרה.

לעת עתה, הניסיון האחרון להביא ספונסר או תקציב כזה או אחר, ללא תמיכה של ממש מצד העירייה, לא צלח. יגאל ממן ויתר חברי ההנהלה, לא יוכלו להחזיק הקבוצה עד תום עונת 2025/26 ללא תזרים תקציבי ראוי, מה שייאלץ אותם, בלא נס של ממש, להודיע לשחקני המועדון כבר ביום חמישי הקרוב כי הם רשאים למצוא לעצמם קבוצה חדשה, אם ירצו בכך.

אל פגרת השזרוע יצאו הצהובים לאחר הפסד צורם של 3:2 לבית"ר יבנה, אחרי שהוליכה 0:2 עד לדקה ה-80, זאת במסגרת המחזור השמיני בליגה א' דרום. נוכח תוצאת המשחק, מגנה של אשדוד, לירוי רביבו, קיבל כרטיס אדום עקב דברים בלתי ספורטיביים שנאמרו לשופט אופק מלכה. על כן, נענש בבית הדין המשמעתי והורחק.

לירוי רביבו (באמצע) ברקע שחקני עירוני אשדוד בוויכוח עם השופט (יונתן גינזבורג)לירוי רביבו (באמצע) ברקע שחקני עירוני אשדוד בוויכוח עם השופט (יונתן גינזבורג)

מכבי עירוני אשדוד הוקמה בקיץ 2015. בעונתה הראשונה בליגה ג' דרום, העפילה לליגה ב', שם שיחקה במשך שלוש עונות רצופות, עד שבעונת 2018/19 הקבוצה עלתה לליגה א'. באותה עת, דניאל טולמסוב, מאמנה הנוכחי, היה לשחקן הקבוצה, עונה שסיים בה עם 17 שערים בכל המסגרות. השנה? פתיחה לא רעה לו ולחניכיו, אלא שנראה כי העתיד לא ורוד במיוחד, דווקא מסיבות שאינן מקצועיות.

