מחקר השכר: אמבפה בטופ, ימאל במקום מפתיע

מכון מחקרי הכדורגל ה-CIES פרסם את רשימת 100 השחקנים שאמורים לקבל את השכר הגבוה ביותר לפי מודל סטטיסטי. המודל מתחשב בפרמטרים ספורטיביים מהשנה האחרונה, כגון זמן משחק, רמת המשחקים בהם השתתפו השחקנים וקצב ההופעות בהרכב הפותח, וכן בתפקיד העיקרי של השחקן במגרש.

קיליאן אמבפה מוביל את הרשימה עם שכר שנתי גולמי מוערך של 22.8 מיליון אירו (חלק קבוע בלבד). ויש כאן טוויסט, כאשר סכום זה למעשה נמוך ב-40 אחוזים מהשכר שהוא מקבל בפועל, בין היתר משום שריאל מדריד לא נדרשה לשלם דמי העברה בעת החתמתו בקיץ 2024, וכן בזכות “אפקט הסופרסטאר” המאפשר לשחקנים בעלי שם גדול להרוויח מעבר לביצועיהם הספורטיביים.

מוחמד סלאח (17.9 מיליון אירו) מליברפול וג’וד בלינגהאם (17.5 מיליון אירו) גם כן מהבלאנקוס, סוגרים את השלישייה הראשונה של השחקנים שמגיע להם השכר הגבוה ביותר לפי המשתנים שבמודל. באופן כללי, שחקנים התקפיים משתכרים יותר משחקנים בתפקידים אחרים, ולכן חלוצים וקיצוניים מיוצגים יתר על המידה בצמרת הדירוג.

ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

בתפקידים אחרים, טיבו קורטואה מדורג ראשון בין השוערים עם שכר שנתי מוערך של 14.8 מיליון אירו, וירג’יל ואן דייק מוביל בין הבלמים (14.2 מיליון אירו), אשרף חכימי בין המגנים (12.3 מיליון אירו), ז’ואאו נבש בין הקשרים האחוריים או המרכזיים (17.3 מיליון אירו) וגם סוגר את הרביעייה באופן לא צפוי אולי, ודומיניק סובוסלאי (17.1 מיליון אירו) שני רק לבלינגהאם בין הקשרים ההתקפיים.

עוד שמות בולטים ברשימה: זוכה כדור הזהב הטרי אוסמן דמבלה ממוקם שישי בסך הכל בדירוג, עם שכר שנתי מוערך של 16.9 מיליון אירו. אחריו בתור חוליאן אלברס של אתלטיקו מדריד עם סכום זהה. מי שנמצא במקום התשיעי והדי מפתיע הוא לאמין ימאל, עם שכר מוערך של 16.7 מיליון אירו כשוויניסיוס ג’וניור מסתכל עליו מלמטה עם 16.2 מיליון אירו.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

מלבד הפרמטרים לדירוג שהוזכרו בהתחלה, יש לציין שהמודל הסטטיסטי של ה-CIES מבוסס על כ-2,000 חוזים של שחקנים שסגורים בהעברות קבועות או לפי הארכות חוזה.