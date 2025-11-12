רוביאלס לא מתחרט: זאת לא הייתה תקיפה מינית

לואיס רוביאלס, נשיא ההתאחדות הספרדית לשעבר, שהיה מעורב באחת הסערות הגדולות שהתרחשו בכדורגל הספרדי, כשנישק את ג’ני הרמוסו, אקסית ברצלונה וה’לה רוחה’ לאחר זכיית נבחרת הנשים בגביע העולם, שבר את שתיקתו לאחר תקופה ארוכה בתוכנית ‘אל צ'ירינגיטו’, כשסיפק ציטוטים לא פחות ממדהימים, בהם עדיין לא לקח אחריות אמיתית על השערורייה.

“ערערתי על פסק הדין. אנחנו סבורים שזאת לא הייתה תקיפה מינית, ויש לנו זכות לערער עליו. נעשתה הגזמה עצומה וחוסר פרופורציה, צריך שתהיה כוונה מינית בנשיקה כדי שתיחשב כעבירה. זה היה מעשה שגוי, אך לא פשע”, אמר הספרדי.

רוביאליס המשיך: “זה היה לא ראוי, אבל זה נבנה בצורה מנופחת, מעוותת, מוגזמת עד הקצה, עם אינטרסים מסוימים. אני לא מבקש סליחה מהרמוסו, כי שאלתי אותה והיא אמרה לי ‘בסדר’. ג’ני ואני יודעים שמה שכתוב בפסק הדין לא קרה בפועל. זו הייתה נשיקה של התרגשות, ללא שום קונוטציה מינית”.

לואיס רוביאלס. בלי בושה (רויטרס)

על חאבייר טבאס, נשיא הליגה הספרדית: “השקרים שהוא מסוגל להפיץ… מאז שעזבתי את תפקידי, שטיח אדום נפרש לפרשה עם CVC, למשחק במיאמי ועוד. הרבה יותר נוח שיהיה נשיא כמו לוסאן, שאומר כן לכל דבר. הוא נכנע לטבאס”.