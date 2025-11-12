יום רביעי, 12.11.2025 שעה 12:12
כדורסל ישראלי

"התרגשות גדולה מאוד, נצטרך להיות במיטבנו"

נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל תעלה הערב (19:00) לבכורה במוקדמות יורובאסקט 2027: "חלק מהיסטוריה". הצוות שכולו נשי, הסגל, האבטחה ובוסניה היריבה

|
שירה העליון, עדן רוטברג ולירון כהן (שחר גרוס)
שירה העליון, עדן רוטברג ולירון כהן (שחר גרוס)

נבחרת ישראל נשים בכדורסל תתייצב הערב (רביעי, 19:00) למשחק הבכורה במסגרת שלב הבתים הראשון של מוקדמות יורובאסקט 2027, וזאת מול בוסניה. הנבחרת נחתה ביום ראשון בשעת לילה מאוחרת בבוסניה אחרי מסע ארוך שכלל עצירה באירופה. השחקניות פגשו בבוסניה את דניאל רבר, שחקנית אולימפיאקוס. החבורה בכחול לבן זוכה לאבטחה כבדה בסרייבו, בירת בוסניה. המשחק ייערך ללא קהל כחלק מדרישות האבטחה.

בנבחרת יש רוח חדשה, כאשר שירה העליון ולימור פלג יערכו הופעת בכורה על הקווים. עבור העליון יהיה זה משחק היסטורי בו לראשונה יש מאמנת על הקווים בנבחרת. גם עבור אבי מאיירס יהיה זה משחק ראשון כמתאזרחת של הנבחרת. בצוות המקצועי החליטו שלא לרשום את איילה אורן ואת נועה מגד.

בוסניה היא כאמור היריבה הראשונה בבית המוקדם, כאשר בחלון נובמבר תפגוש הנבחרת גם את לוקסמבורג (שבת) ואת אירלנד (שלישי). נבחרת בוסניה שיחקה ביורובאסקט 2021, ואף נחלה הצלחה כשסיימה במקום החמישי. ההישג הזה העניק להן את המקום באליפות העולם, אולם הטורניר נגמר עבורן ללא ניצחון. אלא שמאז יורובאסקט 2021 הבוסניות סופרות 15 הפסדים רצופים. במסגרת מוקדמות אליפות אירופה 2025, הן הפסידו את כל ששת המשחקים שלהן טרובן בתבוסות קשות. המתאזרחת של נבחרת בוסניה היא קמייה סמולס שמשחקת ביורוליג ונחשבת לשחקנית הבכירה בסגל.

שירה העליון (שחר גרוס)שירה העליון (שחר גרוס)

שירה העליון: "התרגשות גדולה מאוד, כולנו חיכינו למשחק הזה, כולל אני. יש לנו ציפייה גדולה מהמשחק הערב. המפתחות לניצחון? קודם כל אנחנו נצטרך להיות במיטבנו, להביא את האנרגיות, את הביחד, את האגרסיביות ולא לאפשר סלים קלים. בוסניה זו נבחרת שעבדה חודש בקיץ, וגם צירפה את קמייה סמולס, שחקנית יורוליג. יש להן שחקניות מוכשרות, אני חושבת שהיא נבחרת טובה. זה משחק ראשון שלנו, הכנו כמה דברים ברמה הטקטית. אני ארצה משמעת טקטית גבוהה על המגרש, ויותר מזה אני ארצה לראות את החיבור והרוח שנבחרת ישראל יודעת להביא".

דניאל רבר: "התחושות טובות, יש אווירה ממש טובה בנבחרת, אווירה של חדש ושל רצון לעשות משהו מיוחד, ואני מתרגשת. לגבי הניסיון ביורוליג, אני בעיקר מרגישה מוכנה יותר ברמה הפיזית. אין ספק שלהתמודד ברמות האלה על בסיס שבועי נותן משהו אחר מבחינת המשחק, הקצב והאגרסיביות. אני מקווה שאני אוכל להביא את זה למגרש ולעזור לנבחרת".

על הייחוד של הנבחרת וצוות האימון: "זה צוות שהוא כולו של נשים, אף פעם לא היה לנו דבר כזה ואני שמחה להיות חלק מההיסטוריה הזו. מעבר לצוות המקצועי החדש יש גם כמה בנות חדשות שהצטרפו אלינו. בעיקר יש הרגשה של הרבה ביחד, זה הדבר הכי חשוב ומה שמייחד את נבחרות ישראל".

דניאל רבר (FIBA.COM)דניאל רבר (FIBA.COM)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */