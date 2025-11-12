"התרגשות גדולה מאוד, נצטרך להיות במיטבנו"

נבחרת ישראל נשים בכדורסל תתייצב הערב (רביעי, 19:00) למשחק הבכורה במסגרת שלב הבתים הראשון של מוקדמות יורובאסקט 2027, וזאת מול בוסניה. הנבחרת נחתה ביום ראשון בשעת לילה מאוחרת בבוסניה אחרי מסע ארוך שכלל עצירה באירופה. השחקניות פגשו בבוסניה את דניאל רבר, שחקנית אולימפיאקוס. החבורה בכחול לבן זוכה לאבטחה כבדה בסרייבו, בירת בוסניה. המשחק ייערך ללא קהל כחלק מדרישות האבטחה.

בנבחרת יש רוח חדשה, כאשר שירה העליון ולימור פלג יערכו הופעת בכורה על הקווים. עבור העליון יהיה זה משחק היסטורי בו לראשונה יש מאמנת על הקווים בנבחרת. גם עבור אבי מאיירס יהיה זה משחק ראשון כמתאזרחת של הנבחרת. בצוות המקצועי החליטו שלא לרשום את איילה אורן ואת נועה מגד.

בוסניה היא כאמור היריבה הראשונה בבית המוקדם, כאשר בחלון נובמבר תפגוש הנבחרת גם את לוקסמבורג (שבת) ואת אירלנד (שלישי). נבחרת בוסניה שיחקה ביורובאסקט 2021, ואף נחלה הצלחה כשסיימה במקום החמישי. ההישג הזה העניק להן את המקום באליפות העולם, אולם הטורניר נגמר עבורן ללא ניצחון. אלא שמאז יורובאסקט 2021 הבוסניות סופרות 15 הפסדים רצופים. במסגרת מוקדמות אליפות אירופה 2025, הן הפסידו את כל ששת המשחקים שלהן טרובן בתבוסות קשות. המתאזרחת של נבחרת בוסניה היא קמייה סמולס שמשחקת ביורוליג ונחשבת לשחקנית הבכירה בסגל.

שירה העליון (שחר גרוס)

שירה העליון: "התרגשות גדולה מאוד, כולנו חיכינו למשחק הזה, כולל אני. יש לנו ציפייה גדולה מהמשחק הערב. המפתחות לניצחון? קודם כל אנחנו נצטרך להיות במיטבנו, להביא את האנרגיות, את הביחד, את האגרסיביות ולא לאפשר סלים קלים. בוסניה זו נבחרת שעבדה חודש בקיץ, וגם צירפה את קמייה סמולס, שחקנית יורוליג. יש להן שחקניות מוכשרות, אני חושבת שהיא נבחרת טובה. זה משחק ראשון שלנו, הכנו כמה דברים ברמה הטקטית. אני ארצה משמעת טקטית גבוהה על המגרש, ויותר מזה אני ארצה לראות את החיבור והרוח שנבחרת ישראל יודעת להביא".

דניאל רבר: "התחושות טובות, יש אווירה ממש טובה בנבחרת, אווירה של חדש ושל רצון לעשות משהו מיוחד, ואני מתרגשת. לגבי הניסיון ביורוליג, אני בעיקר מרגישה מוכנה יותר ברמה הפיזית. אין ספק שלהתמודד ברמות האלה על בסיס שבועי נותן משהו אחר מבחינת המשחק, הקצב והאגרסיביות. אני מקווה שאני אוכל להביא את זה למגרש ולעזור לנבחרת".

על הייחוד של הנבחרת וצוות האימון: "זה צוות שהוא כולו של נשים, אף פעם לא היה לנו דבר כזה ואני שמחה להיות חלק מההיסטוריה הזו. מעבר לצוות המקצועי החדש יש גם כמה בנות חדשות שהצטרפו אלינו. בעיקר יש הרגשה של הרבה ביחד, זה הדבר הכי חשוב ומה שמייחד את נבחרות ישראל".