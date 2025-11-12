יום רביעי, 12.11.2025 שעה 09:36
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"מלחמה כוללת בין ההתאחדות לברצלונה"

סערה בספרד סביב לאמין ימאל ופציעתו - איך הכל קרה? רצף האירועים בפנים. הכוכב לא ישחק חצי שנה בנבחרת ועשוי לערוך קאמבק דווקא מול מסי וארגנטינה

|
לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)
לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

גם בפגרת הנבחרות לא רגוע בברצלונה לאור החזית עם נבחרת ספרד על רקע הטיפול בלאמין ימאל. “מלחמה כוללת בין ההתאחדות לבארסה על לאמין ימאל", נכתב הבוקר (רביעי) על שער עיתון ‘ספורט’ הקטלוני אחרי הסערה האחרונה סביב מצבו הרפואי של הכוכב, שעדיין סוחב פציעה ושוחרר מסגל הנבחרת.

הכל החל אחרי שמספר 10 של בארסה הוזמן לסגל נבחרת ספרד לקראת המשחקים מול גאורגיה וטורקיה במוקדמות המונדיאל, אבל עבר טיפול רפואי בברצלונה שעות ספורות לפני התכנסות הנבחרת. אז איך הכל החריף? הנה השתלשלות האירועים.

על פי גרסת ההתאחדות, רופאיה קיבלו ביום שני בשעה 13:47 הודעה על כך שלאמין ימאל עבר באותו בוקר "הליך פולשני" לטיפול בכאבים. לטענת ההתאחדות, ברצלונה לא עדכנה מראש על ביצוע ההליך. למרות שהשחקנים היו אמורים להתכנס בשעה 20:00 במתחם האימונים, ההתאחדות קיבלה את הדו"ח הרפואי הרשמי של המועדון רק בשעה 22:40 - באיחור של כמה שעות.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

בדו"ח נכתב כי לאמין ימאל זקוק למנוחה של בין שבעה לעשרה ימים - מה שהופך את השתתפותו במשחקי הנבחרת לבלתי אפשרית. בתגובה לכך, הודיעה ההתאחדות בבוקר שלמחרת (שלישי, 10:38) כי היא משחררת את השחקן מהסגל, תוך הדגשה כי “בראש ובראשונה נשמרו בריאותו וביטחונו של השחקן”.

אלא שמעבר לצד הרפואי, הפרשה הפכה מהר מאוד לעוד חזית פתוחה בין ברצלונה להתאחדות. במועדון הקטלוני טוענים כי פעלו באחריות רפואית כדי למנוע החמרה במצבו של השחקן, בעוד בהתאחדות רואים בכך פגיעה בפרוטוקול ובשיתוף הפעולה בין הגופים. מדובר בפרק נוסף במתיחות המתמשכת סביב ניהול העומס והטיפול בשחקני ברצלונה במסגרת משחקי הנבחרת – סוגיה שהפכה בחודשים האחרונים לנקודת חיכוך קבועה בין הצדדים עקב מספר פציעות של שחקני בארסה בנבחרת.

באמצע הרגע הרומנטי, מסי הולך לו מאחורה

נדמה כי הסאגה הבאה תגיע בפגרת הנבחרות הבאה בחודש מרץ, מה שאומר שאז לאמין ימאל יגיע לנבחרת – אם יהיה כשיר כמובן – אחרי חצי שנה שלא שיחק במדיה. הקאמבק שלו עשוי להיות בפינליסימה מול ארגנטינה וליאו מסי – משחק שאין לו עדיין תאריך ושעה סופיים, אבל אמור להתקיים בקטר.

לאמין ימאל וליאו מסי (רויטרס)לאמין ימאל וליאו מסי (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */