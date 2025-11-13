דה יונג הליטאי: הקשר הצעיר שיפתיע את ישראל?

יש להניח כי ליטא נבחרה כיריבת ישראל במשחק ידידות (חמישי, 19:00) על מנת לשדרג את הביטחון העצמי של השחקנים בכחול לבן. אחרי הכל, מדובר בנבחרת נחותה באופן משמעותי, ובקמפיין הנוכחי במוקדמות המונדיאל היא אפילו לא הצליחה לנצח את מלטה – שני המפגשים בין הנמושות המדוברות הסתיימו בתיקו. באופן כללי, ליטא היא מדינה של כדורסל, וכדורגל משני יחסית בסדר העדיפויות בספורט המקומי.

ובכל זאת, היה גם לחבורה הזו רגע קט של תהילה לפני חודשיים. כאשר אירחו הליטאים את הולנד, הם לא היו רחוקים מסנסציה וגרמו לכתומים להזיע בדרך לניצחון. הפייבוריטית הובילה 0:2 בפתיחה, אבל על סף השריקה להפסקה התרחשה הסנסציה. תחילה שלח גבידאס גינייטיס כדור מדוד לפינה והבקיע שער מצמק, ואז הוא גם בישל בכדור חופשי נהדר לנגיחה של אדבינאס גרדבייניס שקבע 2:2. ממפיס דפאי לקח בסופו של דבר את הנקודות עם 2:3 במחצית השנייה, אבל עבור הקשר בן ה-21 היה זה ערב קסום בכל קנה מידה.

טוב, לא הכל היה אידיאלי עבורו. מעבר להפסד, התאכזב גינייטיס מכך שפרנקי דה יונג הפצוע לא הגיע להתמודדות. כאשר פורסמה הגרלת המוקדמות, זה מה שעניין אותו יותר מכל, כי הוא מעריץ את קשר ברצלונה ומשתדל ללמוד ממנו ולחקות אותו ככל הניתן. "אני ממש מקווה לפגוש אותו אצלנו", אמר גינייטיס, אך זה לא קרה. הוא אוהד שרוף של הבלאוגרנה, וחלומו הגדול ביותר הוא לשחק בבוא העת בקאמפ נואו. הסיכוי לכך לא גבוה במיוחד, אולם הוא עדיין הספיק לעשות הרבה יותר מרובם המוחלט של הכדורגלנים הליטאים. גינייטיס הוא שחקן לגיטימי בליגה האיטלקית בשורות טורינו, וזה ממש לא דבר של מה בכך.

גבידאס גינייטיס נגד הולנד (IMAGO)

הכדורגל הליטאי לא סיפק כוכבים רבים לליגות המובילות במערב אירופה. ולדאס איבנאוסקאס היה בשנות ה-90 פופולרי מאוד בהמבורג. אדגראס ינקאוסקאס היה חלוץ לא רע במדי ברוז', ריאל סוסיאדד, בנפיקה ופורטו, ועל כן נתפס כלגיונר הליטאי המוביל במאה ה-20. כיום הוא מאמן את הנבחרת. בליגה האיטלקית היו לאורך השנים שני ליטאים בלבד. מריוס סטנקביצ'וס עבר בין מספר קבוצות והגיע על לאציו, תומאס דנילביצ'וס הסתפק בליבורנו ובילה גם במועדונים בליגה השנייה. שניהם נשכחו בארץ המגף די מזמן. פריצתו של הנער החדש חריגה, וקצב התקדמותו בהחלט משביע רצון.

גינייטיס היה אמיץ מספיק כדי להגיע לאיטליה כבר בגיל 16. למעשה, את המשפחה הוא עזב עוד קודם לכן, כי את ילדותו הוא בילה בעיר הקטנה מז'ייקיאי בחלק הצפוני של ליטא. הוא התגורר בדיוק ליד מגרש כדורגל מאולתר בו העביר המאמן המוביל באזור חוג כדורגל, וכשרונו בלט מאוד. אז הוא הומלץ לאחת האקדמיות של קובנה ועבר לפנימיה שלה כבר בגיל 11. כאשר היה בן 14, שולב הקשר עם הבוגרים בליגה השנייה, ואז גם עבר למועדון בעל השם המוזר אטמוספרה. בשלב זה נוצר קשר עם סוכן בעל קשרים במערב אירופה, והנער נסע למבחנים במספר קבוצות בגרמניה ובאיטליה. ספאל האיטלקית התרשמה לטובה, וזה היה הזמן לארוז את המזוודות.

גבידאס גינייטיס מול לבנדובסקי, כוכב ברצלונה אחר (IMAGO)

הייתה סכנה שהוא ילך לאיבוד לבדו במדינה זרה, אבל גינייטיס הוכיח את עצמו כבעל אופי חזק, מוסר עבודה גבוה ונחישות לפלס את דרכו למעלה. תוך שנתיים, הוא עבר לאקדמיה של טורינו, ובגיל 18 שילב אותו המאמן איבן יוריץ' בסגל הראשון. את הבכורה ערך הליטאי הצעיר דווקא בסן סירו מול מילאן, והפגין שקט נפשי ב-45 דקות של עבודה חיובית במרכז המגרש. אחרי שריקת הסיום, הוא החליף חולצות עם אוליבייה ז'ירו ולא הצליח להירדם בלילה מרוב התרגשות. "החלפתי את גבידאס במחצית רק כי הוא ספג כרטיס צהוב. הוא מכסה את השטחים היטב ויודע להוביל את הכדור. אין לי ספק שהוא ישתפר", אמר הבוס הקרואטי, וגינייטיס הפך בהדרגה לשחקן רוטציה מועיל.

פציעה בברך קטעה את ההתקדמות, אבל הליטאי חזר אפילו טוב יותר אחריה. בעונה שעברה, עם המאמן פאולו ואנולי על הקווים, הוא היה אחד הקשרים המובילים של טורינו, ואפילו הבקיע 3 שערים חשובים – כולם כמחליף. בינואר הוא נזרק למערכה כאשר טורינו הייתה בפיגור מול פיורנטינה בפירנצה בנחיתות מספרית, גנב כדור ליד הרחבה, שלח אותו לרשת ברגלו הימנית החלשה לכאורה, וגרם לדויד דה חאה לצרוח מזעם. בפברואר הגיע שער הניצחון על מילאן בבעיטה אלכסונית חכמה שהכניעה את מייק מניאן. לבסוף, במרץ הוא היה המושיע שהביא לטורינו נקודה באולימפיקו מול לאציו.

גבידאס גינייטיס במדי טורינו (IMAGO)

גינייטיס הוא שחקן רב גוני שאוהב לתפקד כקשר רחבה לרחבה. הסיבולת שלו מאפשרת לו לרוץ ללא הפסקה, לזכות בכדורים, והוא יודע גם להשתמש בהם בתבונה. הוא מסוגל להיות גם עושה משחק בעמדה קדמית יותר, ובמידת הצורך לסגור גם את האגף השמאלי. השיפור שגילה במהלך העונה שעברה גרם לטורינו להעניק לו חוזה חדש עד 2029 עם שכר גבוה יותר, ובגילו הצעיר השמיים הם הגבול עבורו – לפחות במונחים של ליטא. לא יהיה מוגזם לומר שיש לו פוטנציאל אמיתי להפוך לגדול הכדורגלנים הליטאים בכל הזמנים אם המגמה הזו תימשך.

בטורינו יוזמים איתו האוהדים שיחות ברחוב, וילדים נוטים לבקש ממנו חתימות ותמונות, אבל במולדתו המצב שונה. בראיון שנערך בקיץ העיד גינייטיס: "בליטא אף אחד לא מזהה אותי". וזה, על קצה מזלג, הסיפור של הכדורגל הליטאי. לו היה כדורסלן, כולם היו מכירים אותו, אבל הכוכב המבטיח ביותר בכדורגל איכשהו עדיין נותר אלמוני. אולי אחרי המופע הגדול מול הולנד המצב השתנה קצת.

במשחק מול הכתומים, תפס גינייטיס פיקוד באופן ברור, והפך למנהיג הנבחרת. כעת, הוא נרגש לקראת הביקור באמסטרדם ביום שני, שם יפגוש סוף כל סוף את דה יונג שנמצא בכשירות מלאה. קודם לכן, צפויה לו הכנה מול ישראל, והוא ישמח להבקיע את שערו החמישי במדים הלאומיים. אם נער הפלא הליטאי יהיה במיטבו, הוא עלול להרוס את התוכניות של רן בן שמעון.