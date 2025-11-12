ניצחון גדול למכבי ת"א בגביע האתגר האירופי

אלופת המדינה ומחזיקת הגביע בכדורעף, מכבי תל אביב, פתחה אמש (שלישי) ברגל ימין את המשחקים בגביע האתגר האירופי, עם ניצחון 1:3 גדול (19:25, 18:25, 28:26, 22:25) נגד פאמסה טרואל הספרדית בספרד, במשחק הראשון מצמד המשחקים בסיבוב הראשון. המשחק התקיים בדלתיים סגורות וללא קהל בעקבות החלטת הממשלה הספרדית.

מכבי עלתה למשחק עם גנדי סוקולוב, יואב ססלר, סלבה בצ'קלה, עילי חבר, ג'ורדן ביסט, סלבדור הידאלגו והליברו אומרי רויטמן. בצ'קלה והידאלגו העלו את מכבי ליתרון 0:4 מהיר ופביאן קריסטובל, המאמן של הספרדים, הזעיק פסק זמן ראשון. טרואל נכנסה לעניינים וגרמן גומז הוביל את הספרדים לשוויון 10:10. עילי חבר עם יכולת טובה, החזיר את היתרון של הצהובים ל-11:15 והספרדים לקחו פסק זמן נוסף. בצ'קלה, הידאלגו וסוקולוב היו הבולטים אצל הצהובים שהובילו בסיום המערכה הראשונה 19:25.

המערכה השנייה נפתחה באופן שוויוני, עד שהקבוצה הישראלית הצליחה עם הנחתות טובות של סוקולוב וביסט לעלות ליתרון 3:6. הספרדים לקחו פסק זמן, אבל בצ'קלה וסוקולוב הגדילו את היתרון בדרך ל-4:10. בצ'קלה והידאלגו המשיכו עם היכולת הנהדרת, גומז ולופז עם שתי נקודות צמצמו, אבל ג'ורדן ביסט קבע יתרון 10:15. חבר ובצ'קלה היו הבולטים עד לסיום המערכה, יחד עם ביסט שהנחית וקבע 18:25 בסיום המערכה.

שחקני מכבי ת"א יעדים מאושרים (רינת ורדי)

הצהובים שמרו על הקצב גם במערכה השלישית, כשעלו ליתרון 3:7 בהובלת הידאלגו וביסט. פאבלו אורשביץ' ורוקאס סנדובאל בצד של הספרדים, הצליחו לצמק ל-10:8, אבל מכבי שמרה על היתרון והידאלגו וביסט קבעו 11:15. קודי קסל נכנס גם לעניינים ונתן נקודות חשובות לפני שבצ'קלה הנחית בדרך ל-17:20, ומכאן המערכה הפכה לדרמטית. הספרדים חזרו לעניינים, הגיעו לשוויון 25:25, כשאורשביץ' וקאמאצ'ו קובעים 26:28 למארחת בסיומה של המערכה השלישית.

בצ'קלה וביסט פתחו חזק את המערכה הרביעית ועילי חבר הנחית בדרך ליתרון 6:10. הספרדים נשארו קרובים, וסוקולוב עם חסימה גדולה הגדיל את היתרון ל-10:15. הידאלגו וסוקולוב היו הבולטים אצל מכבי ת”א בדרך ל-13:20, הספרדים לא ויתרו והתקרבו לצהובים עד למרחק נקודה 23:22, אבל סוקולוב ובצ'קלה היו שם לסיים את המערכה ביתרון 22:25 בדרך לניצחון 1:3 גדול.

הידאלגו הוביל את הצהובים עם 19 נקודות, ביסט הוסיף 18 נקודות, סוקולוב 13, בצ'קלה 11, חבר 6, קסל וססלר עם נקודה כ"א.

הערב ב-21:00 שעון ישראל, יתקיים משחק הגומלין בין הקבוצות, וגם הוא יתקיים באולם של טרואל, כשניצחון בשתי מערכות לפחות יעניק למכבי את הכרטיס לשלב הבא.