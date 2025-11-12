"8:2? צריך לשנות את זה": הכישלון של מכבי

אכזבה עצומה במכבי תל אביב, שם כבר לא מצליחים למצוא את המילים לאחר הפסד נוסף ביורוליג. אתמול (שלישי) הייתה זו אלופת אירופה, פנרבחצ’ה, שאירחה את הצהובים במינכן, עלתה ליתרון מוקדם, הגדילה אותו ברבע השלישי, ולמרות קאמבק מרשים של מכבי, התוצאה הסופית לא השתנתה: עוד הפסד, הפעם 84:75. בשורה התחתונה, עודד קטש וחניכיו עומדים כעת על שמונה הפסדים בעשרה משחקים, כאשר ביום חמישי הקרוב הם יפגשו את בסקוניה, שהפסידה להפועל תל אביב.

על פניו, יש נקודות אור מבחינת מכבי ת"א, הרי חזרה מפיגור של 20 נקודות בהחלט מעידה על אופי, אך זה לא משנה את העובדה שהקבוצה סופרת שמונה הפסדים בעשרה מחזורים. “היינו צריכים להיות חדים בסוף ולא עשינו את זה", הודו במועדון, כשהם מתארים דפוס שחוזר על עצמו כמעט מדי שבוע: לשחק היטב שלושה רבעים, להראות נחישות, אך לקרוס בדיוק כשזה קובע.

פנרבחצ’ה הגיעה למשחק ללא סקוטי ווילבקין, כשהיא בעצמה עדיין מחפשת את הזהות שלה. למרות היותה אלופת היורוליג, היא עברה מספיק שינויים בקיץ כדי לפתוח את העונה בצורה סולידית בלבד, אך גם כך הייתה יריבה פגיעה. קבוצתו של שארונאס יאסיקביצ’יוס הצליחה להזכיר במשהו עונות עבר של מכבי – ובעיקר את 2017/18 – שבהן הצהובים נקלעו לפיגור, חזרו, עלו ליתרון קצר, אך איבדו שוב את השליטה על המשחק. גם הפעם, התסריט היה דומה.

ווייד בולדווין (IMAGO)

בכלל, צריך להודות על האמת: מכבי ת"א לא נבנתה נכון. הטעויות החלו כבר באביב, נמשכו בקיץ, ובאו לידי ביטוי גם בפתיחת העונה - החל מחוסר האסרטיביות בשוק ההעברות ועד לבחירה בשחקנים שלא מאזנים נכון את הסגל. במועדון היו יכולים וצריכים לעשות את הדברים טוב יותר. לפני תשע עונות, באמצע העונה, המועדון ביצע מהלך דרמטי עם החתמת קווינסי מילר ומאיק צירבס מהכוכב האדום בלגרד. הפעם, לעומת זאת, הטעויות מצטברות, ומכבי משווה את פתיחת העונה הגרועה ביותר שלה ביורוליג מאז המעבר לפורמט הליגה המלא, שבו כל קבוצה פוגשת את כל השאר פעמיים.

נוסטלגית, קשה שלא להיזכר בקיץ 2016, אז נכנס הפורמט החדש לתוקף. מכבי, שהחתימה שמות נוצצים כמו סוני ווימס, מילר, צירבס ואנדרו גאודלוק, פתחה אז את העונה עם מאזן מאוזן של חמישה ניצחונות וחמישה הפסדים. בעונת 2017/18 היא רשמה מאזן 4:6, ב-2018/19 פתחה עם 8:2 והחליפה מאמן – יאניס ספרופולוס נכנס אז במקום נבן ספאחיה רגע לפני המחזור התשיעי. עונת 2019/20, שנעצרה בשל הקורונה, נראתה כהבטחה לפיינל פור ונפתחה במאזן 4:6.

בעונת 2020/21 המאזן היה 7:3, בעונת 2021/22 – 3:7, ובשתי העונות האחרונות (2022/23 ו-2023/24) היא סיימה את עשרת המחזורים הראשונים עם מאזן 5:5. העונה, לעומת זאת, שני ניצחונות מול שמונה הפסדים – ואם תפסיד לבסקוניה, זו תהיה פתיחת העונה הגרועה ביותר בעשור האחרון.

השגיאות בבניית הסגל ברורות: עודף שחקנים באותן עמדות, יותר מדי שחקנים שזקוקים להתפתחות אישית בו-זמנית, והתעקשות על חיזוק בעמדות הלא נכונות - עוד שחקן כנף במקום רכז, ועוד ועוד דחיות בקבלת החלטות. לכך מצטרפת העובדה שגבריאל לונדברג הגיע ארצה כשהוא פצוע, והכול ביחד יוצר סערה מושלמת.

גבריאל לונדברג (IMAGO)

יש, כמובן, נסיבות מקלות - החל מהמצב הביטחוני ועד עומס המשחקים - אך גם בתנאים האלו ניתן היה לצפות ליכולת טובה יותר. מבחינה תקציבית, מכבי ת"א מדורגת גבוה יותר מקבוצות כמו ז’לגיריס, וירטוס בולוניה, ולנסיה, באיירן מינכן ופאריס - כולן עם לפחות פי שניים ניצחונות ממנה. לכן, מיקום בתחתית היורוליג הוא כישלון, חד וחלק. 8:2 זה כישלון ואף אחד לא יוצא נקי מפתיחת עונה כזו – לא הבעלים, לא ההנהלה ולא הצוות המקצועי. גם עם הסגל הנוכחי, דברים היו חייבים להיות טובים יותר.

“השורה התחתונה היא שאנחנו סופרים עוד הפסד, למרות שהראינו אופי וחזרנו מפיגור 20 נקודות, מה שקשה לעשות”, סיכמו במכבי, “בסוף זוכרים רק את התוצאה, אנחנו במאזן 8:2, וזה מה שעומד לנגד עינינו. צריכים לשנות את זה”. ביום חמישי תפגוש מכבי ת"א את בסקוניה במסגרת המחזור ה-11 של היורוליג – משחק שיסגור שבוע כפול נוסף באירופה, וייתכן שיהפוך לצומת גורלי עבור עודד קטש וחניכיו.