אבדיה יהיה? זה הפורמט החדש של האולסטאר

פתיחת העונה האדירה של דני אבדיה הפכה אותו למועמד לגיטימי להיות באולסטאר של ה-NBA, והלילה (בין שלישי לרביעי) הוא גם גילה מה הדרך שיצטרך לעבור כדי להיבחר. הליגה הכריזה על הפורמט החדש של משחק הכוכבים, שיתקיים בלוס אנג’לס ב-2026 עם מספר שינויים.

לאחר שנים של ניסיונות להחזיר את היוקרה לאירוע, הוחלט כי משחק האולסטאר ייערך במתכונת של שלוש קבוצות: שתיים מהן יורכבו משחקנים אמריקאים, והשלישית משחקנים בינלאומיים, שהיא כמובן הקבוצה הרלוונטית מבחינת אבדיה.

לכל אחת משלוש הקבוצות יהיו שמונה שחקנים, והן יעלו למגרש במתכונת ייחודית: בשלושת הרבעים הראשונים יתקיימו משחקים של כולן נגד כולן, כשכל קבוצה תשחק פעמיים. לאחר מכן, שתי הקבוצות בעלות המאזן הטוב ביותר (או ההפרש המצטבר הגבוה ביותר, במקרה של שוויון) ייפגשו לרבע רביעי מכריע שישמש כמשחק הגמר של האולסטאר.

לברון ג'יימס מול יאניס אנטטוקומפו באולסטאר (רויטרס)

מבחינת הסגלים, חלוקת ההצבעות בין אוהדים, תקשורת ושחקנים תישאר זהה, כמו גם בחירת המאמנים את המחליפים, אך הוסרו כל הדרישות לפי עמדות - לא עוד שני גארדים ושלושה פורוורדים, אלא פשוט 12 השחקנים המובילים במערב ובמזרח, ללא קשר לתפקידם. במידת הצורך, יבחר קומישינר אדם סילבר שחקנים נוספים כדי להבטיח חלוקה מינימלית של 16 אמריקאים מול 8 בינלאומיים.

מבחינתו של אבדיה, המשמעות היא שהוא צריך להיבחר בין 12 השחקנים שייבחרו במערב, או שסילבר יבחר בו אם לא יהיו 8 שחקנים בינלאומיים בין הבחירות הראשוניות. סוף השבוע של האולסטאר יתקיים השנה ב-13 בפברואר באולם החדש של לוס אנג’לס קליפרס.