יום ראשון, 16.11.2025 שעה 01:56
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
64%886-94511אולימפיאקוס3
64%947-94811ברצלונה4
64%959-96911פנאתינייקוס5
64%876-95111ז'לגיריס6
55%942-96011מונאקו7
55%892-91411אולימפיה מילאנו8
55%870-87011פנרבחצ'ה9
55%978-99111ולנסיה10
45%895-86211באיירן מינכן11
45%977-98611פאריס12
45%907-92311ריאל מדריד13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
45%953-94911דובאי15
36%944-90611אנדולו אפס16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%943-85511ליון וילרבאן19
27%1031-98011מכבי ת"א20

"מכבי ת"א יריבה קשוחה, מצאנו דרך לנצח מולה"

בולדווין אמר לאחר הניצחון מול האקסית מישראל: "אנחנו אוהבים לעשות לאוהדי פנרבחצ'ה התקפי לב". שאראס: "ב-10 דקות התפרקנו, נתנו למכבי סלים קלים"

|
ווייד בולדווין (IMAGO)
ווייד בולדווין (IMAGO)

מכבי תל אביב כבר חזרה מפיגור דו ספרתי, אך שוב נכנעה אמש (שלישי) במסגרת היורוליג, הפעם לפנרבחצ’ה 84:75, מול האקסים וויד בולדווין ובונזי קולסון.

וויד בולדווין דיבר לתקשורת הטורקית לאחר המשחק: “אני חושב שאנחנו אוהבים לתת לאוהדי פנרבחצ’ה התקפי לב העונה. עשינו את זה במחצית השנייה, וגם מספר פעמים לאורך המשחק.

על מכבי תל אביב אמר: “עדיין, מכבי היא יריבה קשוחה מאוד. מצאנו דרך לנצח מול הקשיחות ההגנתית שלהם. נחמד להתחיל שבוע כפול עם ניצחון”. הגארד קלע 17 נקודות במשחק והוביל את קלעי קבוצתו, וב’יורוהופס’ פירגנו: “וויד בולדווין סחב את הקבוצה”.

שאראס, מאמן פנר, סיכם: “שיחקנו מצוין במשך 25 דקות, אבל אז ב-10 דקות התפרקנו לגמרי ונתנו למכבי המון סלים קלים. נראנו נורא, ודבר כזה לא יכול לקרות. למרות זאת, אני שמח מהניצחון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */