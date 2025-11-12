"בראיינט כוכב המשחק, בסקוניה דיממה נקודות"

הפועל תל אביב שוב הרשימה אמש (שלישי) במשחק נפלא במסגרת היורוליג שבו ניצחה 89:114 את בסקוניה והמשיכה בעונה הנהדרת שלה בבכורה במפעל.

בספרד התייחסו לניצחון של האדומים ולא ריחמו על בסקוניה המקומית, כשב’AS’ נכתב: “ההגנה הייתה אומללה בסופיה. בלי עבודה הגנתית הקבוצה ספגה 58 כבר במחצית”.

על הלך הרוח במשחק הוסיפו: “ללכת למשחק שרץ מצד לצד מול הפועל תל אביב זה טירוף. הקבוצה מוויטוריה דיממה נקודות ו-ויתרה על יותר מדי ריבאונדים, בעיקר בהתקפה”.

בנוגע לשחקנים של הקבוצה הישראלית התייחסו: “בראיינט שלט בקצב והיה הכוכב של המופע, זה בלט בזמן שמיציץ’ לא שיחק כמו במשחקים האחרים”.