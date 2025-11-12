יום רביעי, 12.11.2025 שעה 01:47
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%861-93210הפועל ת"א1
78%686-7849ז'לגיריס2
70%823-87410הכוכב האדום3
67%720-7639אולימפיאקוס4
60%851-88110מונאקו5
60%882-88210פנאתינייקוס6
60%888-90510ולנסיה7
56%792-7859ברצלונה8
56%746-7169באיירן מינכן9
50%802-79610פנרבחצ'ה10
50%820-84610ריאל מדריד11
50%840-81610וירטוס בולוניה12
44%733-7469אולימפיה מילאנו13
40%891-89610פאריס14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
30%926-86710באסקוניה18
22%776-6959ליון וילרבאן19
20%948-89110מכבי ת"א20

"בראיינט כוכב המשחק, בסקוניה דיממה נקודות"

בספרד התייחסו לניצחון של הפועל תל אביב ביורוליג וביקרו את הקבוצה המקומית: "טירוף ללכת למשחק מצד לצד מול הפועל. ההגנה הייתה אומללה בסופיה"

|
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב שוב הרשימה אמש (שלישי) במשחק נפלא במסגרת היורוליג שבו ניצחה 89:114 את בסקוניה והמשיכה בעונה הנהדרת שלה בבכורה במפעל.

בספרד התייחסו לניצחון של האדומים ולא ריחמו על בסקוניה המקומית, כשב’AS’ נכתב: “ההגנה הייתה אומללה בסופיה. בלי עבודה הגנתית הקבוצה ספגה 58 כבר במחצית”.

על הלך הרוח במשחק הוסיפו: “ללכת למשחק שרץ מצד לצד מול הפועל תל אביב זה טירוף. הקבוצה מוויטוריה דיממה נקודות ו-ויתרה על יותר מדי ריבאונדים, בעיקר בהתקפה”.

בנוגע לשחקנים של הקבוצה הישראלית התייחסו: “בראיינט שלט בקצב והיה הכוכב של המופע, זה בלט בזמן שמיציץ’ לא שיחק כמו במשחקים האחרים”.

