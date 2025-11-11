גאנדלמן פצוע בברך ולא ישחק בידידות מול ליטא

נבחרת ישראל תשחק שני משחקים בפגרת הנבחרות הנוכחית. הראשון יהיה משחק ידידות נגד ליטא ביום חמישי, והשני משחק רשמי (ולפרוטוקול) נגד מולדובה, התמודדות שתנעל את שלב הבתים של מוקדמות מונדיאל 2026 מבחינת הכחולים-לבנים.

מבחינת הסגל, עומרי גאנדלמן, הקשר הישראלי של גנט, פצוע בברך ולכן לא ייקח חלק במפגש מול הליטאים. המטרה היא שהוא כן ישחק נגד המולדובים במסגרת הרשמית.

המאמן הלאומי רן בן שמעון צפוי לעשות רוטציה כזו שבה שחקנים שלא משחקים בדרך כלל או לא רושמים דקות משמעותיות, יקבלו הזדמנות להוכיח את עצמם ולמעשה האיש שמוביל את הנבחרת מהקווים ישחק עם שילוב של שחקני הרכב וספסל לסירוגין.

כזכור אתמול (שלישי), מי ששוחררו מהסגל הם שגיב יחזקאל וענאן חלאילי, הראשון לאחר שחש ברע והשני עקב פציעה. חלאילי דיווח שהוא פצוע וסובל מנקע, ובנבחרת פנו ליחזקאל כי רן בן שמעון רצה שיהיה לו שחקן נוסף על הקו. שחקן מכבי ת”א אמר שאין בעיה, אך בבוקר הוא הודיע שהוא לא חש בטוב ושוחרר מהנבחרת.