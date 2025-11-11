יום שלישי, 11.11.2025 שעה 23:56
כדורסל ישראלי

"כל הקרדיט מגיע לשחקנים, המשחק היה פתוח"

איטודיס אחרי ה-89:114 הגדול של הפועל ת"א על באסקוניה: "שבעה שחקנים היום סיימו עם מספרים כפולים, ניצחנו בזכות כולם". ג'ונס: "יש מקום לשיפור"

|
דימיטריס איטודיס (הפועל
דימיטריס איטודיס (הפועל "IBI" תל אביב)

אחרי ההפסד להפועל ירושלים בגביע ווינר, הפועל ת”א חזרה למסלול הניצחונות עם ניצחון נוסף ביורוליג, הפעם עם תבוסה מוחצת בדמות 89:114 על באסקוניה הספרדית, שעזר לה לחבר ניצחון שני ברציפות במפעל האירופי והחזיר אותה בחזרה למקום הראשון בטבלה.

לאחר המשחק דיבר מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס: “מגיע כל הכבוד לכל השחקנים, גם לאלו שלא התלבשו ניצחנו בזכות כולם, יש לנו היום שבעה שחקנים עם מספרים כפולים וחשוב שידענו לעשות היום את העצירות, המשחק היה פתוח וכל הכבוד לשחקנים על עוד ניצחון. מגיע לבאסקוניה המון קרדיט, כל משחק ביורוליג הוא אתגר בשבילנו”.

כריס ג’ונס שיתף: “הדבר הכי חשוב זה שהשגנו את הניצחון וקלענו המון, מגיע כל הקרדיט לבחורים. באסקוניה אנחנו קבוצה עם הרבה כישרון אבל כמובן שיש מקום לשיפור לקראת פנרבחצ’ה”. 

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל "IBI" תל אביב)

גם אלייז’ה בראיינט דיבר לאחר הניצחון: “היה משחק קשה היום אבל השגנו אחוזים טובים ועשינו הגנה טובה ובזכות הדברים האלו השגנו את הניצחון. לקראת היריבה הבאה: “בואו נהנה מהניצחון הערב, ורק אחר כך נתעסק בפנרבחצ’ה”.

