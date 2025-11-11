הגמר של 'גולסטאר פיליפינים' התקיים בסמי עופר

עונה 13 של גולסטאר, ‘גולסטאר פיליפינים’, הגיעה הערב (שלישי) לסיום הצילומים במשחק גמר מרגש וגדול ששוחק באצטדיון סמי עופר, לעיניי מאות צופים.

במשחק התמודדו שחקני העונה, ביניהם ליאם גולן, רז זהבי, לירן שטאורבר, רון נשר, ניר בנילוש, תומר טליאס, ארז איסקוב, לירון אופיר, ירון ברלד, אליאב זוהר, חמימו, ליאור ברקוביץ לצד איתי רגב. לאורך העונה על הקווים עמדו המאמנים ג’ובאני רוסו והמאמן החדש של הנבחרת איתי שכטר, שהחליף את המאמן המיתולגי שייע פינגנבויים אחרי 12 עונות. אך הערב, על הקווים עמד אלי גוטמן מאמן נבחרת ישראל לשעבר.

מולם התמודדו שחקני נבחרת שהורכבה מכוכבי העונות הקודמות, לצד שחקני עבר בכדורגל הישראלי. הנבחרת הורכבה מטום קשתי, איציק זוהר, שוער העבר דני עמוס, פליקס חלפון, טילטיל, דניאל יונה, ג'קי, דוד רביבו, שוקי ביטון, דורון מירן, יקיר שינה, פיני בלילי. אותם אימן הזמר אייל גולן.

שחקני הקבוצות עולים לסמי עופר (עמרי שטיין)

שחקני הקבוצות בדין ודברים (עמרי שטיין)

איציק זוהר במאבק (עמרי שטיין)

אל המגרש בחיפה הגיעו 1,400 צופים נרגשים, ביניהם משפחות השחקנים על המגרש, עידן ורד ושחקני עבר.

“התחושות הן מדהימות, עברנו מסע מטורף”. אמר ליאור ברקוביץ’, כדורגלן העבר שהצטרף העונה. “גם המסע שעברנו לפה, טיסה לא פשוטה, הטייפון שהיה בימים האחרונים בפיליפינים. אבל הגענו דרוכים, חדים עם תחושה טובה כאילו מדובר במשחק אמיתי”.

ליאור ברקוביץ', "עברנו מסע מטורף" (עמרי שטיין)

“רמת הכדורגל השנה מאוד גבוהה ממה שראיתי בשנים האחרונות. הביאו שחקנים ששיחקו בעבר כמו ארז איסקוב, תומר טליאס, איתי רגב שהוא מאוד מוכשר, אז יש רמה גבוהה. וגם השחקנים ששיחקנו מולם בפיליפינים, לא היה פשוט, היה מסע מאתגר, אבל לגמר הגענו מאוד מוכנים, טקטית, בכל המובנים”, הוסיף ברקוביץ’.

על החילוף אחרי שנים על הקווים אמר הוסיף: “היה צריך לקרות לפני הרבה מאוד זמן. שכטר הוא טרי, וזה מה שאוהבים בכדורגל של היום, אנשים טריים. שכטר בא לטרוף והוא היה ממש אחד משלנו”.

איתי שכטר, "אחד משלנו" (עמרי שטיין)

ליאם גולן, לו זו העונה השלישית בסדרה, הוסיף לספר על המאמן החדש: “שכטר מאמן מעולה, מצחיק, מאמן מרגש. היה קצת קשה לעכל את הדבר הזה ששייע לא נמצא איתנו. אבל באמת ששכטר נכנס בול.

“הייתה רמה מאוד מאוד גבוהה העונה, אם זה איסקוב, ברקוביץ’, תומר טליאס וגם רז זהבי וניר בנילוש. כמו שאמרתי, היה שיפור בכדורגל בקאסט הזה של העונה הזאת. אתם תראו את זה בטלוויזיה.

ליאם גולן, "הייתה רמה מאוד מאוד גבוהה העונה" (עמרי שטיין)

“זאת הולכת להיות עונה מטורפת, אולי הכי טובה של גולסטאר, עונה שלישית שלי. עונה שבאמת שוברת את כל השיאים. אם זה מבחינת משימות פיזיות וכדורגל משובך, חבר’ה מרגשים, הכל מהכל. באמת העונה הכי מרגשת שהייתה בגולסטאר”.

בין משחקי הכדורגל והחוויות הנעימות סיפר גולן גם על חוויה אחת לא טובה: “אני יכול לספר שהלכתי לבית חולים, היה לי דלקת באוזן שהתפתחה למשהו קצת יותר בעייתי, ברוך השם עברתי את זה”.

שחקני הקבוצות (עמרי שטיין)

שם נוסף שהצטרף לעונה הנוכחית הוא כוכב האח הגדול וכדורגלן העבר, ארז איסקוב, שהודיע בחודש האחרון על פרישה מכדורגל מקצועי. על כך הוא סיפר: “כנראה שהכדורגל לא רוצה שאני אפרוש ממנו אם אני עוד פעם חוזר לדשא. אבל כמו שאמרת, פרשתי מכדורגל מקצועני אחרי תקופה ארוכה. לא פשוט לי, גם כשלא עשיתי את הקריירה הכי מפוארת והכי גדולה בעולם, אני כדורגלן בנפש.

“כל כדורגלן יודע שהוא נותן מעצמו 1000% במגרש. ולפעמים אתה לא מגשים את עצמך, אבל אני יכול לומר שנתתי מעצמי אלף אחוז, כל יום שהייתי על הדשא. כואב, אבל אני היום במקום אחר בחיים, בפרק ב’”.

ארז איסקוב, "כדורגלן בנפש" (עמרי שטיין)

איסקוב המשיך ואמר: “כמו שאמרת באנו היום לגולסטאר, ערב מרגש, ערב כיף, מה צריך יותר מזה. כדורגל, אווירה, אצטדיון גדול, מבחינתי לא פרשתי”.

על רמת המשחק העונה סיפר כדורגלן העבר: “הייתה רמת כדורגל משוגעת, אני בעצמי לא האמנתי שתהיה רמה כזאת של כדורגל על המגרש העונה. יש פה שחקנים שיודעים לגעת בכדור. אני חושב שהייתה פה רמת כדורגל בגולסטאר שעוד לא הייתה”.

ארז איסקוב, "רמה משוגעת" (עמרי שטיין)

בין השחקנים העונה נמצא גם איתי רגב, ששב משבי החמאס לאחר 54 ימים. ג’ובאני רוסי ורז זהבי אמרו עליו: “אנחנו אולי היינו שחקנים, אבל איתי הוא הכוכב של העונה. גילנו פה שחקן שהכדורגל הישראלי פראייר אם לא שם עליו את היד, בן 20 רק. אם ג’ובאני אומר ואמר את זה ביום הראשון, מה שאיתי עושה, ורסטילי, חזק. שחקן ליגה לאומית קל, חבל על הזמן. לא ידענו שהוא משחק בכלל כדורגל”.

איתי רגב עצמו אמר: “אני לא אוהב לדבר על עצמי. תראו את העונה, אני לא חושב שאני כזה שחקן”.

איתי רגב עם סרט הקפטן (עמרי שטיין)

על השינוי בעמדת המאמן אמר זהבי: “עם כל הכבוד לשכטר, ג’ובאני הוא זה שאמר לנו מה לעשות. שכטר קיבל תדרוך, שכטר היה כמו מאמן בליגה הלאומית שאומרים לו מה לעשות”.

ג'ובאני רוסו, הוא זה שאמר מה לעשות (עמרי שטיין)

מן הצד השני של הגמר היה פיני בלילי, החלוץ לשעבר שסימן את מטרתו להשיג ניצחון. “התחושות טובות, הבנתי שהקבוצה רוצה לנצח אז הזמינו אותי להבקיע שערים, אז אני כאן בשביל להביא את הגביע. הייתי פעמיים בעונה הראשונה והשנייה כשחקן אורח, אבל לטוס כמו שהם טסים למחנה אימונים לא השתתפתי אף פעם. נחמד לבוא להיות אורח לפעמים, להבקיע שערים ולנצח.

“לא הייתי רוצה להתחלף עם אייל גולן, לא לשנייה לא לדקה, על איך הוא הולך לנהל פה את הסגל הזה. אבל בשביל זה הוא המאמן ונראה מה הוא יעשה”.

פיני בלילי ואייל גולן (עמרי שטיין)

מבחינה מקצועית אייל צור שופט העבר היה מי ששפט את ההתמודדות. צמד הקפטנים איתי רגב מצד אחד ושוקי ביטון מהצד השני, לחצו ידיים והמשחק יצא לדרך. הגמר התעלה לרמה גבוהה של כדורגל, עם קצב גבוה ומצבים רבים. והסתיים בניצחון מפתיע, כשאת זהות המנצחת נגלה כשהעונה תפורסם.

ג'ובאני רוסו, לירן שטראובר ואיתי רגב (עמרי שטיין)

שחקני הקבוצות עולים לכר הדשא (עמרי שטיין)

דני עמוס (עמרי שטיין)

אייל גולן (עמרי שטיין)

שחקני הקבוצות (עמרי שטיין)

רביבו ורגב במאבק (עמרי שטיין)

אלי גוטמן (עמרי שטיין)