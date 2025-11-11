רחובות ניצחה את קריית אתא, 1:3 להוד השרון

יום רביעי, 12.11.2025 שעה 00:05
מכבי רחובות עם ניצחון שני ברציפות בליגת הכדורעף בדמות 1:3, הקבוצה מהשרון ניצחה את הפועל המעפיל בתוצאה זהה. 0:3 להפועל מטה אשר על מ.ס עיילבון

שחקני מכבי רחובות שמחים (אל פאר)
שחקני מכבי רחובות שמחים (אל פאר)

משחקי ליגת העל בכדורעף נמשכו היום (שלישי) עם שלושה משחקים מרתקים במיוחד, כשמכבי מוסינזון הוד השרון גברה 1:3 על הפועל המעפיל/עמק חפר/מנשה, הפועל גליל מטה אשר עכו השיגה 0:3 על מ.ס עיילבון ומכבי רחובות רשמה 1:3 ביתי על הפועל עירוני קריית אתא.

הוד השרון – הפועל המעפיל 1:3 (24:26, 25:21, 21:25, 23:25)

משחק מותח הערב בהוד השרון, הוד השרון זכתה במערכה הראשונה בשובר
שוויון, אבל המעפיל ידעה להתעורר ולנצח במערכה השנייה, הוד השרון חזרה
לעצמה וניצחה את המערכה השלישית. המערכה הרביעית הייתה מותחת כאשר אחרי הנחתה של זים שצימקה את התוצאה ל-19:20 לטובת המעפיל, הנחתה מוצלחת של שאקריה העלתה את המעפיל ל-20:22. קריטונוב  מהוד השרון עם אייס השווה את התוצאה ל-22:22, טעות של שאקריה והוד השרון חזרה להוביל 22:23. המעפיל עוד ניסתה לחזור אחרי טעות של הוד השרון והורידה ל-24:23, אבל המילה האחרונה הייתה של הוד השרון שניצחה במערכה ובמשחק כולו.

הצטיינו בהוד השרון: דימה זים עם 24 נקודות וקריטונוב עם 14 נקודות
הצטיינו בהמעפיל: אוליברייה דוס סנטוס עם 21 נקודות וסלטון עם 18 נקודות.

עיילבון – הפועל גליל מטה אשר עכו 3:0 (25:18, 25:14, 25:15)

ניצחון חוץ קל למטה אשר היום  במשחק בו הייתה עדיפה לכל אורך שלוש
המערכות. עיילבון שפתחה טוב את העונה תנסה לחפש ניצחון במחזור הבא.

הצטיינו במטה אשר/עכו: ווינקלמולר עם 16 נקודות ושטיפט עם 14 נקודות
הצטיין בעיילבון: סוארס עם 9 נקודות.

מכבי רחובות – הפועל קריית אתא 1:3 (24:26, 25:23, 21:25, 15:25)

רחובות ממשיכה את התקופה הטובה ורושמת ניצחון שני רצוף במשחק שהתחיל
בצורה מאוזנת אחרי שרחובות ניצחה בשובר שוויון במערכה הראשונה וקריית
אתא גמלה לה עם ניצחון במערכה שניה צמודה. אבל בשתי המערכות הנוספות ידה של רחובות הייתה על העליונה והיא ניצחה ועלתה למקום הרביעי בטבלה.

הצטיינו במכבי רחובות: פביצ'ביץ' עם 20 נקודות וביג'לוביץ' עם 15 נקודות.
הצטיינו בקריית אתא: קנדולנסקי עם 17 נקודות וגוז עם 16 נקודות.

מכבי רחובות – הפועל עירוני קריית אתא (אל פאר)
מכבי רחובות (אל פאר)

במשחק מוקדם ניצחה מכבי יעדים ת"א את הפועל כפ"ס בחוץ 1:3. המחזור יסתיים עם המשחק בין הפועל ירושלים שתארח ביום שבת את מכבי אשדוד.

מכבי רחובות – הפועל עירוני קריית אתא (אל פאר)
