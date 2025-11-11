"וולף גניבת הדראפט, יכול לקבל דק' משמעותיות"

דני וולף זכה לדקות מועטות ב-NBA מאז נבחר בדראפט האחרון על ידי ברוקלין נטס, אך כעת נראה כי הדבר עשוי להשתנות והזדמנות אמיתית בדרך בעקבות פציעתו של דיירון שארפ מהקבוצה.

על פי דיווח של הכתב אריק סלייטר בארה”ב, חומרת הפציעה של שארפ עדיין לא ברורה, אבל היעדרות ממושכת שלו “עשויה להוביל לדקות משמעותיות” עבור וולף לראשונה בקריירה.

וולף, יחד עם בן שרף ונולאן טראורה, שיחקו לאחרונה בקבוצת הג’י ליג של הנטס, כשהראשון הרשים עם דאבל-דאבל פעמיים ברצף. הוא קלע 25 נקודות באחד המשחקים, והרשים את הצוות המקצועי.

בן שרף, ירדו ביחד לג'י ליג (רויטרס)

למרות שנבחרת במקום הנמוך ביותר מבין הרוקיז של ברוקלין, אחד מהג’נרל מנג’רים ב-NBA כבר הגדיר אותו כ”גניבה הגדולה ביותר של הדראפט” בסקר שנערך, ואת התואר הזה הוא יקווה להוכיח על הפרקט לאחר פתיחת עונה שבה כמעט ולא קיבל הזדמנות.

סלייטר טען כי וולף “נראה מבטיח” בדקות הבודדות שקיבל, הרשים גם בג’י ליג והכל מתנקז להזדמנות אמיתית אותה נראה שהוא הרוויח. כעת, זה עליו לקחת אותה בשתי ידיים בהנחה שתגיע.