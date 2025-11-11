יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:40
מתכוננים לסופ"ש מטורף בפודקאסט "נוקאאוט!"

בפרק 15 הפודקאסט נדבר על שני האירועים החמים ביותר בעולם אומנויות הלחימה: UFC 322 שייערך במדיסון סקוור גארדן, ו-One 173 שיתקיים ביפן. האזינו

|
פודקאסט
פודקאסט "נוקאאוט" (מערכת ONE)

בפודקאסט ספורט הזירה החדש של וואן “נוקאאוט!” יניב קמינסקי, שדר, פרשן וכתב וואן, ואולגה רובין, לוחמת ה-MMA הבכירה בישראל, מביאים לכם מדי שבוע את כל מה שחם בעולם אמנויות הלחימה. בפרק 15 של הפודקאסט אנחנו מתכוננים לסוף שבוע מטורף ועמוס בקרבות עם שני אירועי ענק. 

UFC 322 שיתקיים בהיכל האגדי “מדיסון סקוור גארדן” יהיה מלא בקרבות מצוינים שיגיעו לשיא האירוע עם 2 קרבות אליפות. הראשון יהיה קרב הנשים בין ויילי ז’אנג הסינית לולנטינה שבצ’נקו הקירגיסטנית על החגורה במשקל 125 פאונד, קרב שבעינינו ובעיני רבים הוא קרב הנשים הגדול ביותר בהיסטוריה. ז’אנג הסינית ויתרה על החגורה שלה במשקל 115 כדי לעלות קטגוריה ולקרוא תיגר על האלופה המכהנת שבצ’נקו האגדית, שתרצה להוסיף עוד הגנה על התואר לאוסף, וצפוי קרב היסטורי בין שתיים מהלוחמות הגדולות בהיסטוריה.

בקרב המרכזי של האירוע נקבל סיטואציה דומה כאשר איסלאם מחאצ’ב הדגסטני מוותר על החגורה שלו במשקל 155 פאונד ועולה קטגוריה כדי לקרוא תיגר על האלוף המכהן ב-170 פאונד ג’ק דלה מדלנה האוסטרלי. עבור האוסטרלי יהיה זה ניסיון ההגנה הראשון על החגורה לאחר שזכה בה רק במאי האחרון כשניצח את בלאל מוחמד, ועבור מחאצ’ב זה יהיה הקרב הראשון בקטגוריה החדשה בניסיון להפוך לאלוף בשתי קטגוריות, הישג שמעטים הגיעו אליו בהיסטוריה. 

עוד קרבות חזקים באירוע יהיו מפגשים בין ליאון אדוארדס האלוף לשעבר לקרלוס פראטס, טרייסי קורטז מול ארין בלנצ’פילד, בו ניקל מול רודולפו ויירה ודריוש מול סנט דניס, בקיצור אירוע שכולנו מחכים לו! 

ואם זה לא מספיק, ביום ראשון החל מהשעה 06:00 בשידור ישיר ב-ONE2 (ערוץ 49) ייצא לדרך האירוע הגדול ביותר בהיסטוריה של וואן צ’מפיונשיפ – One 173 שייערך בטוקיו, יפן, ויהיה אירוע של 9 שעות שיכלול לא פחות מ-17 קרבות וביניהם 5 קרבות אליפות! כוכבים ענקיים כמו רודטאנג, סופרבון, סופרלק, נאביל אנאן וסטאמפ פיירטקס הם רק חלק קטן מהשמות הנוצצים באירוע שצפוי להיות בלתי נשכח ונחשב לגדול בהיסטוריה של הארגון ובכלל כאחד מאירועי אמנויות הלחימה הגדולים בהיסטוריה. 

עוד בפרק: הכרזות, חדשות עדכונים ועוד! צפו והאזינו.

