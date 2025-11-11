יום שלישי, 11.11.2025 שעה 22:02
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%772-8189הפועל ת"א1
78%686-7849ז'לגיריס2
70%823-87410הכוכב האדום3
67%720-7639אולימפיאקוס4
67%773-8059מונאקו5
56%792-7859ברצלונה6
56%746-7169באיירן מינכן7
56%787-7819פנאתינייקוס8
56%731-7709ריאל מדריד9
56%812-8169ולנסיה10
44%733-7469אולימפיה מילאנו11
44%727-7129פנרבחצ'ה12
44%790-8019פאריס13
44%751-7179וירטוס בולוניה14
40%864-85410דובאי15
33%773-7439אנדולו אפס16
33%812-7789באסקוניה17
33%782-7409פרטיזן בלגרד18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

לעזרת הפועל ת"א: הכוכב האדום הפסידה לדובאי

לאחר שבעה ניצחונות רצופים ביורוליג, הסרבים נבלמו באמירויות עם 102:86. המארחת ניצחה לאחר ארבעה הפסדים רצופים במפעל. קמניאס כיכב עם 20 נק'

|
מקינלי וורייט (IMAGO)
מקינלי וורייט (IMAGO)

המחזור העשירי של היורוליג הפגיש בין אחת מהפתעות העונה עד כה במפעל, הכוכב האדום בלגרד עם דובאי, במגרשה של הקבוצה מהאמירויות, שניצחה 86:102. הסרבים הגיעו למשחק מהמקום השני עם מאזן זהה לז’לגיריס במקום הראשון והפועל תל אביב במקום השלישי. “העולה החדשה” לליגה רצתה לעצור רצף של ארבעה הפסדים רצופים במפעל – ועמדה במשימה.

דובאי – הכוכב האדום 86:102

המחצית הראשונה הייתה צמודה לכל אורכה, רוב הזמן דובאי הובילה, אבל באף שלב ההפרש לא הגיע לדו ספרתי. בסופו של דבר המארחת הובילה 51:47 בהפסקה. במחצית השנייה הקבוצה מהאמירויות פתחה פער לראשונה במשחק והגיעה ל-14 נקודות בשיאו ברבע השלישי. האורחת הצליחה לצמק ל-5 נקודות אבל בדקות הסיום נגמר לה האוויר, והפער צמח וצמח ובסופו של דבר הסרבים הפסידו ב-16 הפרש ונעצרו לאחר 7 ניצחונות רצופים ביורוליג.

