לעזרת הפועל ת"א: הכוכב האדום הפסידה לדובאי

המחזור העשירי של היורוליג הפגיש בין אחת מהפתעות העונה עד כה במפעל, הכוכב האדום בלגרד עם דובאי, במגרשה של הקבוצה מהאמירויות, שניצחה 86:102. הסרבים הגיעו למשחק מהמקום השני עם מאזן זהה לז’לגיריס במקום הראשון והפועל תל אביב במקום השלישי. “העולה החדשה” לליגה רצתה לעצור רצף של ארבעה הפסדים רצופים במפעל – ועמדה במשימה.

דובאי – הכוכב האדום 86:102

המחצית הראשונה הייתה צמודה לכל אורכה, רוב הזמן דובאי הובילה, אבל באף שלב ההפרש לא הגיע לדו ספרתי. בסופו של דבר המארחת הובילה 51:47 בהפסקה. במחצית השנייה הקבוצה מהאמירויות פתחה פער לראשונה במשחק והגיעה ל-14 נקודות בשיאו ברבע השלישי. האורחת הצליחה לצמק ל-5 נקודות אבל בדקות הסיום נגמר לה האוויר, והפער צמח וצמח ובסופו של דבר הסרבים הפסידו ב-16 הפרש ונעצרו לאחר 7 ניצחונות רצופים ביורוליג.