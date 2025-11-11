הלחץ הכריע: ניקו הריסון פוטר מדאלאס מאבריקס

תשעה חודשים לאחר הטרייד בו לוקה דונצ’יץ’ עזב את דאלאס מאבריקס ללוס אנג’לס לייקרס בעסקה ששלחה את אנתוני דייויס לדאלאס, כעת המאבריקס הודיעו על פיטוריו של המנהל המקצועי של הקבוצה, ניקו הריסון.

המועדון מליגת המזרח לא הצליח להתאושש מהטרייד שזעזע את עולם הספורט, והעונה נמצא במקום ה-14 בטבלה עם מאזן עגום של 8:3, כאשר הקש ששבר את גב הגמל היה ביום שני האחרון, כשהמאבריקס איבדו יתרון של 13 נק’ להפסד למילווקי באקס, במהלכו האוהדים קראו להריסון להתפטר.

כעת מי שהיה חלק עיקרי בעסקת העברתו של הסלובני שילם את המחיר ויפנה את מקומו, כאשר מי שצפויים להוביל את הקבוצה באופן זמני הם שני עוזריו הבכירים, מייקל פינלי ומאט ריקרדי, שימלאו את תפקידו.