יום שלישי, 11.11.2025 שעה 22:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
6828-5832פלמייראס1
6820-6432פלמנגו2
6422-4633קרוזיירו3
5933-5433מיראסול4
5340-4433באהיה5
5228-4433בוטאפוגו6
5137-3833פלומיננזה7
4536-3733סאו פאולו8
4334-3432אתלטיקו מיניירו9
4249-5033ואסקו דה גמה10
4250-3833ברגנטינו11
4230-3133סיארה12
4238-3533קורינתיאנס13
4043-3533גרמיו14
3746-3733אינטרנסיונל15
3547-2933ויטוריה16
3348-3332סאנטוס17
3259-2933ג'ובנטוד18
3048-3132פורטלזה19
1755-2432ספורט רסיפה20

"מרגישים מושפלים": לסנטוס נמאס מניימאר

מערכת היחסים של האגדה עם המועדון הברזילאי מחריפה, אחרי שבהפסד לפלמנגו נצפה מבקר רבות את השחקנים ואף מוחה על החילוף שלו: "לא תורם לקבוצה"

|
ניימאר. הרבה להתלונן (IMAGO)
ניימאר. הרבה להתלונן (IMAGO)

נראה כי מערכת היחסים של ניימאר וסנטוס מחריפה, אחרי שבליל יום ראשון האחרון הקבוצה הפסידה לפלמנגו 3:2, והכוכב הברזילאי שוב לא הצליח להשפיע על המשחק, הרבה להתלונן כלפיי חבריו לקבוצה ואף הוחלף בדקה ה-85.

השחקן התלונן על כל דבר באותו משחק. על סגנון המשחק של קבוצתו, הטעויות של כמה מחבריו בכמה מהשערים שנכבשו נגדם, ולבסוף כמובן על החלטת המאמן להוריד אותו לספסל, במצב של 3:0 לפלמנגו.

לפי ‘גלובו אספורטה’, השחקנים וההנהלה של סנטוס מאבדים את הסבלנות כלפיי ההתנהגות של ניימאר, כשבנוסף להרגשת ההשפלה שהם חווים מהתנהלותו של הברזילאי, הם גם מרגישים שהוא אינו מספיק תורם לשיפור מצבה של הקבוצה, שנאבקת להימנע מירידת ליגה. 

ניימאר. מה יהיה? (IMAGO)ניימאר. מה יהיה? (IMAGO)

חבריו לקבוצה העידו כי התנהגותו בזמן הירידה מהמגרש הייתה “לא שגרתית ומוגזמת”. ניימאר, שלא קיבל את החילוף, עזב את המגרש בעצבים רבים. עם זאת, סנטוס אינה מתכוונת לנקוט בצעדים משמעתיים, בדומה למה שריאל מדריד עשתה עם ויניסיוס, כשהאחרון זעם על החלפתו בקלאסיקו נגד ברצלונה.

האווירה במועדון הברזילאי מתוחה מאוד, בעיקר מהסיבה שהיכולת של הכוכב ואגדת המועדון מאכזבת. הוא שיחק 15 משחקים בלבד העונה והחמיץ 17 נוספים, כך שהשפעתו היא מזערית, בעיקר אחרי שהחמיץ יותר ממחצית מהליגה בשל פציעות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */