"מרגישים מושפלים": לסנטוס נמאס מניימאר

נראה כי מערכת היחסים של ניימאר וסנטוס מחריפה, אחרי שבליל יום ראשון האחרון הקבוצה הפסידה לפלמנגו 3:2, והכוכב הברזילאי שוב לא הצליח להשפיע על המשחק, הרבה להתלונן כלפיי חבריו לקבוצה ואף הוחלף בדקה ה-85.

השחקן התלונן על כל דבר באותו משחק. על סגנון המשחק של קבוצתו, הטעויות של כמה מחבריו בכמה מהשערים שנכבשו נגדם, ולבסוף כמובן על החלטת המאמן להוריד אותו לספסל, במצב של 3:0 לפלמנגו.

לפי ‘גלובו אספורטה’, השחקנים וההנהלה של סנטוס מאבדים את הסבלנות כלפיי ההתנהגות של ניימאר, כשבנוסף להרגשת ההשפלה שהם חווים מהתנהלותו של הברזילאי, הם גם מרגישים שהוא אינו מספיק תורם לשיפור מצבה של הקבוצה, שנאבקת להימנע מירידת ליגה.

חבריו לקבוצה העידו כי התנהגותו בזמן הירידה מהמגרש הייתה “לא שגרתית ומוגזמת”. ניימאר, שלא קיבל את החילוף, עזב את המגרש בעצבים רבים. עם זאת, סנטוס אינה מתכוונת לנקוט בצעדים משמעתיים, בדומה למה שריאל מדריד עשתה עם ויניסיוס, כשהאחרון זעם על החלפתו בקלאסיקו נגד ברצלונה.

האווירה במועדון הברזילאי מתוחה מאוד, בעיקר מהסיבה שהיכולת של הכוכב ואגדת המועדון מאכזבת. הוא שיחק 15 משחקים בלבד העונה והחמיץ 17 נוספים, כך שהשפעתו היא מזערית, בעיקר אחרי שהחמיץ יותר ממחצית מהליגה בשל פציעות.