אלמונים פרצו לבית של סטרלינג, ששהה במקום

ראחים סטרלינג, שחקנה של צ’לסי, חווה אירוע מטריד ולא פשוט לאחר שאלמונים פרצו לביתו בשבת האחרונה בזמן ששהה במקום יחד עם ילדיו. האירוע התרחש בסביבות השעה 19:00 בשעון המקומי (21:00 שעון ישראל), כשעה לפני שקבוצתו שיחקה מול וולבס במסגרת הפרמייר ליג.

ב’דיילי מייל’ דיווחו כי סטרלינג ומשפחתו יצאו מהאירוע המפחיד ללא פגע, והגישו תלונה למשטרה. לפי הדיווחים, מדובר בניסיון שוד אלים, כשמספר רעולי פנים ניסו לפרוץ לביתו של הכדורגלן בן ה-30.

לא ברור אם הפורצים ידעו שסטרלינג לא נכלל בסגל צ'לסי למשחק (השחקן לא נכלל בסגל הקבוצה הבוגרת מתחילת העונה). עם זאת, על פי הדיווח, הפורצים הופתעו מעצם נוכחותם של בני המשפחה בבית ולא הצליחו לברוח עם חפצים כלשהם, כיוון שככל הנראה הניחו שהבית יהיה ריק.

מטעם השחקן הגיבו לדיווחים: “אנחנו יכולים לאשר שסטרלינג היה קורבן לפריצה לבית בסוף השבוע. אנחנו יכולים גם לאשר שהוא וילדיו נכחו בבית באותו זמן. על אף שמדובר בפגיעה האולטימטיבית בפרטיות ובביטחון, אנחנו אסירי תודה על כך שהוא ואהוביו בטוחים לחלוטין. אנחנו מבקשים לכבד את פרטיותם של ראחים ובני משפחתו בזמן מאתגר זה”.

ראוי לציין כי זהו אינו המקרה הראשון שבו סטרלינג סובל מפריצה לבית בזמן שמשפחתו שוהה בפנים. במהלך מונדיאל 2022 הוא עזב את מחנה הנבחרת לאחר שביתו נפרץ, כשמשפחתו שהתה בפנים, ונגנבו תכשיטים ושעונים בשווי מוערך של כ-300,000 ליש”ט.