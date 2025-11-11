מ.ס אשדוד שוב ניצחה בבית, הפעם את נתניה

המחזור העשירי בליגת העל לנוער ננעל הערב (שלישי). במשחק שבו אירחה קבוצת "צו פיוס" של מ.ס אשדוד את מכבי נתניה, הצליחה הקבוצה המקומית לנצח 1:3 ולהתקדם אל עבר מרכז הטבלה. היריבה מהשרון עשתה את הדרך חזרה מאוכזבת, כשהיא מדורגת במקום השישי בטבלה, אך במרחק משמעותי מפסגת הטבלה.

בדקה ה-11 מ.ס אשדוד עלתה ליתרון. הילאי שוקני ניגש לבעיטת קרן לזכות אשדוד, ביצע מסירה קצרה וקיבל פס חזרה, חדר לרחבת נתניה, בעט לפינה הרחוקה וקבע 0:1 לזכות אשדוד. שער שלישי העונה לשוקני. בדקה ה-42 ירין אבוחצירה, הבן של חלוץ העבר, שמעון, שמשחק לסירוגין בקבוצת נערים ב' של נתניה, השתלט על כדור באגף שמאל, חתך למרכז ובעט מכ-17 מטרים בגובה נמוך לפינת הרשת. זהו שערו העשירי בכל המסגרות. החלוץ קבע את תוצאת המחצית הראשונה, שוויון 1:1.

המחצית השנייה המשיכה עם מגמה התקפית משני הצדדים, אך שערים נכבשו רק מצד אחד. בדקה ה-87 מסירה מדודה שנשלחה לעברו של ליאם מלכה, שהשתלט על הכדור עם החזה וחדר לרחבת נתניה והופל. שופט המשחק פסק לבעיטת פנדל, בטענה לעבירה של שחקן נתניה. מלכה ניגש לנקודת הלבנה, בעט בצורה מדויקת לרשת וקבע יתרון 1:2 לזכות אשדוד. שער שביעי העונה בכל המסגרות לליאם מלכה.

בתוספת הזמן של המשחק התקפה מתפרצת של אשדוד הובילה לשליחת מסירה ארוכה לעברו של נועם נחמני, שהקדים במעט את שוער נתניה, יהלי שטרית שיצא לעברו. נחמני היטל בשוער ובהגנת נתניה ובעט לפינה של הרשת, ובשערו השביעי בכל המסגרות קבע את תוצאת המשחק, ניצחון 1:3 לזכות חניכיו של אמיר שוויקי, שעולים למקום ה-10 בטבלה, אחרי פתיחת עונה לא מוצלחת.