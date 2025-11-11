יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

מ.ס אשדוד שוב ניצחה בבית, הפעם את נתניה

נערים א': שבוע לאחר הניצחון 1:2 על הפועל כפר סבא, הצליחה הקבוצה הדרומית לנצח בביתה 1:3 את מכבי נתניה. אשדוד עלתה למקום ה-10 בטבלת ליגת העל

|
קבוצת נערים ב של מ.ס. אשדוד (באדיבות טוטו-פוטו TOTO-FOTO)
קבוצת נערים ב של מ.ס. אשדוד (באדיבות טוטו-פוטו TOTO-FOTO)

המחזור העשירי בליגת העל לנוער ננעל הערב (שלישי). במשחק שבו אירחה קבוצת "צו פיוס" של מ.ס אשדוד את מכבי נתניה, הצליחה הקבוצה המקומית לנצח 1:3 ולהתקדם אל עבר מרכז הטבלה. היריבה מהשרון עשתה את הדרך חזרה מאוכזבת, כשהיא מדורגת במקום השישי בטבלה, אך במרחק משמעותי מפסגת הטבלה.

בדקה ה-11 מ.ס אשדוד עלתה ליתרון. הילאי שוקני ניגש לבעיטת קרן לזכות אשדוד, ביצע מסירה קצרה וקיבל פס חזרה, חדר לרחבת נתניה, בעט לפינה הרחוקה וקבע 0:1 לזכות אשדוד. שער שלישי העונה לשוקני. בדקה ה-42 ירין אבוחצירה, הבן של חלוץ העבר, שמעון, שמשחק לסירוגין בקבוצת נערים ב' של נתניה, השתלט על כדור באגף שמאל, חתך למרכז ובעט מכ-17 מטרים בגובה נמוך לפינת הרשת. זהו שערו העשירי בכל המסגרות. החלוץ קבע את תוצאת המחצית הראשונה, שוויון 1:1.

המחצית השנייה המשיכה עם מגמה התקפית משני הצדדים, אך שערים נכבשו רק מצד אחד. בדקה ה-87 מסירה מדודה שנשלחה לעברו של ליאם מלכה, שהשתלט על הכדור עם החזה וחדר לרחבת נתניה והופל. שופט המשחק פסק לבעיטת פנדל, בטענה לעבירה של שחקן נתניה. מלכה ניגש לנקודת הלבנה, בעט בצורה מדויקת לרשת וקבע יתרון 1:2 לזכות אשדוד. שער שביעי העונה בכל המסגרות לליאם מלכה. 

בתוספת הזמן של המשחק התקפה מתפרצת של אשדוד הובילה לשליחת מסירה ארוכה לעברו של נועם נחמני, שהקדים במעט את שוער נתניה, יהלי שטרית שיצא לעברו. נחמני היטל בשוער ובהגנת נתניה ובעט לפינה של הרשת, ובשערו השביעי בכל המסגרות קבע את תוצאת המשחק, ניצחון 1:3 לזכות חניכיו של אמיר שוויקי, שעולים למקום ה-10 בטבלה, אחרי פתיחת עונה לא מוצלחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */