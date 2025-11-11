יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:10
ליגה הולנדית 25-26
3117-4012פ.ס.וו. איינדהובן1
2812-3112פיינורד2
2418-2512אלקמאר3
2017-2212אייאקס4
1916-2212אוטרכט5
1917-1712כרונינגן6
1820-2912ניימיכן7
1618-2012טוונטה אנסחדה8
1618-1912גו אהד איגלס9
1620-1812פורטונה סיטארד10
1624-1412ספרטה רוטרדם11
1421-1912הירנביין12
1320-1612וולנדם13
1221-1512נאק ברדה14
1227-1412זוולה15
1023-1112אקסלסיור רוטרדם16
921-1412טלסטאר17
933-1712הראקלס אלמלו18

הסקאוט של אייאקס חשב שגלוך "לא טוב מספיק"

בהולנד חשף האנס ואן דר זיי, הסקאוט הראשי של המועדון בזמנו, כי היה נגד החתמת הישראלי: "התברר שהוא פשוט לא מספיק טוב, אבל זה יכול היה להימנע"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך ממשיך לייצר כותרות בהולנד, כשהפעם ב’NOS’ פורסם כי לפני שהצטרף לאייאקס, הסקאוט הראשי של המועדון בזמנו האנס ואן דר זיי חשב כי הישראלי “לא טוב מספיק”.

את דעתו כתב הסקאוט הראשי לשעבר בדו”ח שהכין על גלוך, אך המנהל הטכני אלקס קרוס לא קרא אותו. הדברים סופרו על ידי ואן דר זיי עצמו בראיון לתוכנית מקומית.

“קרוס האריך את החוזים של קלאסן וברחהאוס, שניהם יכולים לשחק בעמדת ה-10”, אמר הסקאוט. “דווקא אז הוא הביא עוד קשר 10 ב-15 מיליון אירו, אוסקר גלוך, שהתברר שהוא פשוט לא מספיק טוב”, הוסיף ולא חסך בביקורת.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

ואן דר זיי הדגיש את הכשל שהיה לטענתו בהתנהלות סביב הדו”ח שכתב: “קרוס היה יכול לדעת את זה מראש, הוא היה יכול לקרוא בדו”ח שלי והכל היה יכול להימנע”.

ב’voetbalprimeur’, שם סיקרו את הנושא’, הביעו את דעתם לגבי הנטען: “הדעות חלוקות לגבי השאלה האם הפליימייקר טוב מספיק לאייאקס. גלוך לא עושה רושם גדול בכל משחק, אבל עם חמישה שערים ושלושה בישולים ב-20 משחקים הוא עדיין יכול להיחשב כאחת מנקודות האור של הקבוצה מאמסטרדאם”.

