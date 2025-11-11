יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:28
ספורט אחר  >> טניס

המשיך לנצח: אלקראס גבר על פריץ בטורינו

הספרדי שמדורג ראשון בעולם וחלף על פני דה מינור במשחק הפתיחה, גבר באיטליה 7:6, 5:7(2), 3:6 על האמריקאי והתמקם בפסגת הבית בטורניר גמר הסבב

|
קרלוס אלקראס (IMAGO)
קרלוס אלקראס (IMAGO)

קרלוס אלקראס המשיך הערב (שלישי) את דרכו בטורניר סוף השנה בטורינו עם ניצחון קשה מאוד, על טיילור פריץ בשלוש מערכות – 7:6, 5:7, 3:6 אחרי שעתיים ו-47 דקות של טניס ברמה הגבוהה ביותר, בין המדורג ראשון בעולם לבין האמריקאי, שמדורג שישי בעולם והציג יכולת שיא מבחינתו.

במערכה הראשונה, אלקראס השיג יתרון שבירה כבר במשחקון ההגשה השני של פריץ במשחק, אך האמריקאי התעשת על עצמו במהרה וניצח במשחקון הבא, על ההגשה של הספרדי. בהמשך הסט, שני הטניסאים הציגו טניס ברמה גבוהה והגיעו עד לשובר שיוויון, שבו המדורג שישי בעולם, יצא עם ידו על העליונה כשניצח 2:7. 

המשחקון החמישי של המערכה השנייה, נערך 14 דקות, בו שני השחקנים הציגו רמת טניס פנומנלית. פריץ כבר היה עם שתי אפשרויות שבירה, אך בסיומו הספרדי הצליח לשמור על ההגשות שלו. התפנית הגיעה במשחקון האחרון של המערכה השנייה, כשאלקראס מנע שובר שוויון נוסף והשיג את השבירה, שכפתה מערכה שלישית, בפעם הראשונה בטורניר הנוכחי.

קרלוס אלקראס חובט (IMAGO)קרלוס אלקראס חובט (IMAGO)

במשחקון השישי של המערכה המכריעה, אלקראס שבר את הגשותיו של פריץ ולקח בעלות על ההתמודדות. בהמשך נותר לספרדי רק לשמור על ההגשות שלו על מנת לנצח ולהכריע את המשחק. בעקבות הניצחון, אלקראס הציב את עצמו לבד בפסגת הבית. 

המשחק הבא של הספרדי יהיה מול לורנצו מוסטי האיטלקי, שיגיע עם התמיכה של הקהל הביתי, ואילו ההתמודדות השנייה בבית, תפגיש את טיילור פריץ אל מול אלכס דה מינור. 

קרלוס אלקראס חוגג (IMAGO)קרלוס אלקראס חוגג (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */