מכבי תל אביב דרום בילדים א' בהילוך חמישי

לא רק קבוצות הנערים של מכבי ת"א נהנות מהמאזן הטוב ביותר בליגות העל השונות. גם הנציגות של המועדון בשנתון ילדים א' בצוותא עם קבוצות מכבי פ"ת נהנות מהמאזן הטוב ביותר בליגות אליהן הן משתייכות.

קבוצת הדרום, המודרכת ע"י אדי דכטרייב, עושה חיל בליגת מרכז. בשבת האחרונה, זכתה הקבוצה בניצחון 2:5 במשחק החוץ מול הפועל פ"ת, ניצחון שמעמיד את מאזנה על חמישה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת.

המחצית הראשונה במשחק הייתה חד צדדית: בדקה ה-16 החלה חגיגת השערים של מכבי ת"א. פריצה מהאגף והגבהה של זיו רייך מצאה את עילאי פדלון, שהוריד את הכדור בנגיעה לגיא מרציאנו, שכבש בבעיטה מהרחבה לרשת וקבע 0:1 לזכות הצהובים.

דקות לאחר מכן, מכבי ת"א הכפילה את יתרונה: הפעם זה קרה בהתקפה מסודרת מאגף שמאל, במהלכה גיא מרציאנו שלח במסירת עומק את דניאל מרציאנו, שלא כשל מול השוער המקומי ובעט לרשת.

מכבי ת"א המשיכה בקצב גבוה. המהלך שהוביל לכיבוש השער השלישי שוב חתום על צמד מרציאנו: חילוץ כדור של דניאל מרציאנו, המשיך במסירה לגיא מרציאנו, שעבר את השוער וגלגל את הכדור פנימה.

לקראת סיומה של המחצית הראשונה הגיע השער הרביעי בצהוב: לאחר הגבהת כדור קרן של הפועל פ״ת מכבי ת"א יצאה להתקפת מעבר, מסירה של יאסו אשיטא מצאה את גיא מרציאנו ששוב עבר את השוער וכבש.

מכבי ת"א ילדים א' (נזיה סולטן)

את המחצית השנייה הפועל פ"ת פתחה בצורה מצוינת. יוזמה התקפית הניבה שני שערים מתוצרתם של רודי גבאי ונועם שושן, שצימקו את יתרון האורחת ל-2:4. לקראת סיום ההתמודדות המסקרנת, מסירה של מישל סמיוני מצאה את עמית טקסירה, שבעט מתוך הרחבה הפתח תקוואית וקבע את תוצאת המשחק, 2:5 לזכות מכבי ת"א.

אדי דכטרייב, מאמן מכבי ת"א, סיכם את המשחק: "פתחנו את המשחק בצורה טובה ואף הגענו למספר מצבי הבקעה טובים. במחצית הראשונה הצלחנו להביא לידי ביטוי הרבה מאוד מהדברים אותם תרגלנו גם באימונים ואף הכתבנו את קצב המשחק.

“מילה טובה גם לשחקנים המחליפים אשר נכנסו אל המשחק בצורה טובה. אנחנו גאים בשחקנים, ששבוע אחרי שבוע מצליחים להביא לידי ביטוי במשחקים את הדברים אשר אנחנו עובדים ומתרגלים באימונים. ניכר שאנחנו עובדים קשה ובאים על שכרנו כתוצאה מכך, כאשר לכל שחקן יש מטרות ברורות לכל משחק".

בנוגע למטרות הקבוצה להמשך העונה, הוסיף אדי דכטרייב: "אנחנו לא מרפים לרגע, מצפים להמשיך ולבסס את הדרך לפי העקרונות המשחק בהם אנחנו דוגלים במכבי ת”א. כמובן שהשאיפה להמשיך להתפתח כאינדיבידואלים וכקבוצה יחדיו".