הוועד האולימפי לא יבחר את ספורטאי השנה 2025

הוועד האולימפי לא יבחר את ספורטאי השנה ב-2025 בצל האירועים הביטחוניים. הארגון הודיע היום (שלישי) כי לאחר בחינה מעמיקה של הוועדה המקצועית של הוועד האולימפי בישראל בראשותו של איתי מרגלית, הוחלט להמליץ להנהלת הוועד האולימפי באופן יוצא דופן וחד פעמי, להימנע מבחירת ספורטאי ומאמני השנה.

אירוע הסיום לציון השנה הפוסט אולימפית 2025 של הוועד האולימפי בישראל יתקיים ב-11 בדצמבר, אך בארגון הודיעו: “השנה הפוסט אולימפית הייתה שנה מאתגרת מאוד לספורט הישראלי כאשר ענפי ספורט רבים לא הופיעו לאליפויות העולם ולתחרויות המטרה בשל המצב הביטחוני בישראל ובשל האנטישמיות הגואה בעולם”.

בוועד האולימפי הוסיפו: “רק לאחרונה, נמנע מספורטאי נבחרת ישראל ובראשם אלוף העולם והאלוף האולימפי ארטיום דולוגפיאט, להתחרות באליפות העולם בהתעמלות מכשירים באינדונזיה, המדליסטיות האולימפיות המעוטרות, הספורטאיות ענבר לניר ורז הרשקו שלא הצליחו להגיע ולהתחרות באליפות העולם בג'ודו במהלך המערכה מול איראן, כמו גם באותה התקופה הגעה מאוחרת של נבחרת הסיוף בדרך הים לאליפות אירופה, נבחרת ישראל בקליעה שלא משתתפת באליפות העולם, אליפות אירופה בטריאתלון ועוד מקרים נוספים”.

בעקבות זאת, הוועדה המקצועית בחרה להמליץ לציין את הישגה יוצא הדופן של תמר שטיינברג שזכתה במדליית הכסף באליפות העולם בגלישת רוח ואת מאמנה שחר צוברי.

גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי, מסר: “שנת 2025 הייתה שנה שחייבה אותנו לחשיבה אחרת, כמה מבכירי הספורטאים והספורטאיות שלנו כולל מדליסטים אולימפיים, לא יכלו לקחת חלק באליפויות עולם ואירופה מה שמשפיע ישירות על בחירת המאמנים הנבחרים. נבחרי השנה הינו תואר אקסקלוסיבי וחשוב ולכן הנהלת הוועד האולימפי החליטה לקבל את המלצת הוועדה המקצועית ולא לבחור השנה נבחרים עקב חוסר השוויוניות אך לציין את ההישגים בדרך אחרת. אנחנו מקווים לשנה חדשה עם פחות אתגרים והרבה הישגים”.

איתי מרגלית, יו"ר הוועדה המקצועית, אמר: “הוועדה המקצועית גיבשה את המלצתה להנהלת הוועד האולימפי מתוך הכרה מלאה באירועים הבלתי שגרתיים שאפיינו את השנה החולפת. הנחת היסוד המרכזית הייתה שיש להתחשב בהשפעה המשמעותית של אירועים אלו על רבים מהספורטאים המובילים, ובפרט על אי יכולתם להשתתף בתחרויות המטרה המרכזיות שלהם. אנו עומדים מאחורי המלצתנו, אשר משקפת לדעתנו את הנסיבות יוצאות הדופן עמן התמודדו ספורטאינו, ומביעים תקווה כנה לחזרה מהירה ככל האפשר לשגרת אימונים ותחרויות”.

בנוסף הוצגו היום בהנהלת הוועד האולימפי עדכון לתקציב לשנת 2025. בישיבה גם הופיע אדריכל הבית האולימפי החדש, איתן קימל, שהציג את עקרונות הפרוגרמה של הבית החדש והדמיות מזוויות שונות.