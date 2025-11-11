בני סכנין קרובה להחתמת הקשר יוהאן אנזי

פרסום ראשון: בני סכנין בדרך לחיזוק. הקבוצה של שרון מימר צפויה לרשום בעתיד הקרוב שחקן חדש שיחזק את הקישור ההתקפי של הקבוצה, כשיוהאן אנזי עתיד לחתום לאחר שהביע נכונות להגיע לישראל.

הקשר בן ה-30, הוא חלק מנבחרת מדגסקר, כשבעונה האחרונה שותף ב-20 משחקים בליגה הבכירה בבולגריה במדי הבאר ומתאמן קבוע בקבוצה שאמבלי הצרפתית. שותף בשלושה משחקי הנבחרת האחרונים של מדינתו, שם כבש שער אחד ובישל אחד נוסף.

השחקן, שהוא בוגר מחלקת הנוער של שטרסבורג, אמור להיכנס במקומו של דוראל אבונו שנעדר בעקבות בעיות רפואיות.

שרון מימר (עמרי שטיין)

בנושא אחר, עבד יאסין קיבל פעם נוספת זימון לנבחרת פלסטין, לקראת שני משחקי ידידות נגד נבחרת קטלוניה ונבחרת חבל הבאסקים, כאשר שרון מימר עדיין לא מוכן לתת לשוער להתאמן תחתיו בקבוצה.